شكرا لقرائتكم خبر عن شركة البترول التركية توقف الإنتاج بعد تراجع الطلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصافى البترول التركية "تورباش" أنها ستوقف الإنتاج في الفترة بين 5 مايو و 1 يوليو في مصفاة إزمير بسبب انخفاض الطلب.

وكانت الشركة قد أعلنت أنها ستعلق الإنتاج في تلك الفترة بعد تراجع الطلب على الوقود. وفيما يتعلق بالموضوع فقد أصدرت الشركة البيان التالى:" أعلنا للجمهور أننا راجعنا مقدار إنتاجنا لعام 2020 نزولًا بما يتماشى مع الآثار السلبية لوباء فيروس كورونا، الذي أثر بالسلب على العالم كله، وكان له تأثيراً سلبياً على طلب منتجات الوقود، في هذا الإطار، سيتم إيقاف إنتاجنا مؤقتًا في مصفاة إزمير بسبب تعطل الأنشطة التجارية العامة المستمرة في الأسواق المحلية والأجنبية وانخفاض الطلب للمنتجات المعنية".

على جانب أخر ، تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الليرة التركية، الذي كان قد بدأ في الارتفاع وعدم الاستقرار بالتزامن مع تأثير فيروس كوورنا، حاجز الـ 7 ليرة للدولار الواحد. بينما اليورو كان على أعتاب 7.70 ليرة تركية.

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