شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة في سوق العبور.. التفاح المصرى يبدأ من 7 جنيهات والكانتلوب 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت 2-5- 2020 بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية ، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن البرتقال أبو سرة يتراوح بين 4-9 جنيها ، و سعر اليوسفي ليتراوح بين 4-8جنيهات ، والبرتقال الصيفي 3-7 جنيهات وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-12جنيها للكيلو.

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وأشار النجيب ل"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، التفاح المصري 7-10 جنيهات، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 7جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما سجلت أسعار الجوافة 3-7 ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.