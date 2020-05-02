أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 745 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بزيادة بلغت 10 جنيهات للجرام اليوم السبت، مقارنة بأمس الجمعة، بدعم من ارتفاع سعر المعدن عالميًا.
وصرح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 745 جنيها للجرام، مقابل 735 جنيها للجرام أمس.
كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 646.2 جنيه، وعيار 24 إلى 861.7 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5960 جنيها.
وعالميًا أغلقت أسعار الذهب تعاملات أمس مرتفعة بنسبة بلغت 0.83% وبقيمة قدرها 13.9 دولار للأوقية.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أن سعر الأوقية سجل أمس بنهاية التعاملات 1700.4 دولار.
يشار إلى أن اليوم وغدًا عطلة رسمية للبورصات العالمية.
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