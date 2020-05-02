شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الأعمال": مصر للكيماويات ترفع إنتاجها لأكثر من 120 ألف طن سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، دعم جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا، ومن هذه الشركات شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والذي يمثل "هيبوكلوريت الصوديوم" أحد أبرز منتجاتها، حيث يستخدم في أعمال التطهير ضد فيروس كورونا.

وقد رفعت الشركة طاقتها الإنتاجية من "هيبوكلوريت الصوديوم" إلى 120 ألف طن سنويا، ويدخل فى صناعة المطهرات والمنظفات، حيث يعد "هيبوكلوريت الصوديوم" من أقوى المطهرات التي تقضي على الفيروسات والجراثيم، حيث يستخدم في تطهير وتعقيم الأسطح والمباني والمعدات.

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وتحرص الشركة على تلبية متطلبات العملاء رغم ارتفاع الطلب بأكثر من 800%، وقامت الشركة برفع الطاقة الانتاجية حتى تفي بمتطلبات السوق من منتج" هيبوكلوريت الصوديوم" لمواجهة فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن الشركة قامت بتلبية احتياجات عدد من الوزارات والمحافظات والهيئات و الشركات والمستشفيات من منتج "هيبوكلوريت الصوديوم" للقيام بأعمال التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقررت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، شراء نحو ألف طن من مادة الصودا الكاوية بقيمة 4.560 مليون جنيه بالأمر المباشر لدخولها فى انتاج الشركة نظرا للإقبال عليه بسبب أزمة فيروس كورونا.