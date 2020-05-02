شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات.. الطماطم بـ 4.5 جنيه والخيار 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: - الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو والبطاطس بـ 4جنيهات والبصل بـ 4.75 جنيهات. - الكوسة بـ 6 جنيهات للكيلو والجزر بـ 6 جنيهات والخيار بـ 8 جنيهات. - الباذنجان الرومى بـ 5جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 7جنيهات. - الفلفل البلدى بـ 9جنيه للكيلو والليمون 16 جنيه. Advertisements - الفاصوليا الخضراء بـ 9جنيه للكيلو. - البرتقال البلدى 10 جنيه - الجوافة 13.5جنيه. - التفاح يبدأ من 21 الى 24 جنيه

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