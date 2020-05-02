شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تطلق حملة عروض ترويجية بخصومات كبيرة على خدمات ما بعد البيع وأجهزتها الذكية بمناسبة شهر رمضان الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن إطلاق حملة عروض ترويجية بخصومات كبيرة على خدمات ما بعد البيع وأجهزتها الذكية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

تأتي حملة العروض الترويجية على خدمات ما بعد البيع لإصلاح الأجهزة التي انتهت فترة ضمانها أو خارج الضمان بسبب سوء الاستخدام بخصم يصل الي 40% على جميع قطع الغيار، بالإضافة الي الغاء تكاليف الأيدى العاملة عند تغير اللوحة الرئيسية والواجهة الأمامية للأجهزة. كما أطلقت هواوي ايضاً حملة عروض حصرية ومميزة على بعض أجهزة الذكية التي تشمل كل من HUAWEI Nova 7i، وHUAWEI Nova 5T، وHUAWEI Watch GT 2، وHUAWEI MediaPad M5 Lite في جميع مراكز خدمة هواوي المعتمدة وفروع هواوي Experience Stores التي تتواجد في معظم أنحاء مصر، حيث يمكن شراء أية من الأجهزة السابقة بنظام التقسيط لمدة 12 شهر بدون فوائد من موزعي هواوي المعتمدين، بالإضافة الي تقديم خصومات كبيرة علي أسعار أجهزة هواوي الذكية.

وقال السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، "إن ثقة عملائنا في علامة هواوي التجارية هي التي تدفعنا لتقديم المزيد من العروض الترويجية والحصرية باستمرار، وإن نجاحنا في السوق المصري والعالم يستند على عملائنا وشركائنا لأنهم المقياس الحقيقي للنجاح. يتمثل نجاح هواوي في السوق المصري بتقديم هواتف ذكية متطورة تلبي احتياجات ومتطلبات المستخدمين، بجانب تقديم أحدث التقنيات لخدمات ما بعد البيع، فنحن دائماً نضع عملائنا في المقام الأول لأنهم شركاء النجاح."

وأضاف "ين"، أن الثقافة الشرائية للمستهلك المصري تغيرت وتطورت كثيراً على مر السنوات القليلة الماضية، حيث أن المستهلك يهتم بخدمات ما بعد البيع بنفس درجة اهتمامه بالهاتف الذكي الذي سيشتريه، وهذا ما دفعنا لتطوير مراكز الخدمة الخاصة بهواوي لترضي تطلعات عملائنا الذين يضعون ثقة كبيرة في علامة هواوي التجارية."

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ويذكر أن هواوي تقدم عروض ترويجية لخدمات ما بعد البيع باستمرار لعملائها بمصر، لأن الأمر ليس مقتصر على طرح هواتف ذكية تلبي تطلعات ومتطلبات المستخدمين فقط، بل بتطوير خدمات ما بعد البيع والتي تعد من أهم مقومات نجاح هواوي في السوق المصري.



