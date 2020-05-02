شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة": دباغة 64 ألف قطعة جلد خلال الربع الأول من العام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصناعة والتجارة، إنه فى اطار جهود وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالقدرة التنافسية لمنتجات الجلود المصرية، نجح مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار فى دباغة 64 ألف قطعة جلد خلال الربع الأول من العام الجاري بإجمالي ايرادات بلغت 563 ألف جنيه.

وأضاف بيان لوزارة الصناعة اليوم، "يعد هذا الإنتاج هو باكورة إنتاج المركز عقب بدء تشغيله رسمياً وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة ووزارة الانتاج الحربي والتى تتولى بموجبه ادارة وتشغيل وصيانة الوحدات الانتاجية بالمركز وهو ما ساهم فى زيادة جودة المنتجات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال منتجات مطابقة لمتطلبات الاسواق العالمية.

وقالت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ان مركز دباغة الجلود واصل تقديم خدمات لقطاع صناعة الجلود بهدف زيادة معدلات الانتاجية مع الاخذ فى الاعتبار تنفيذ التدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وتنفيذ توجيهات وزارة التجارة والصناعة بدعم الصناعة الوطنية واستمرار عجلة الانتاج.

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واضافت الحضرى، أن خدمات المركز تتضمن تقديم الدعم الفني وتعميق التصنيع المحلي فى مجال دباغة الجلود واجراء الاختبارات وتطوير المنتجات، حيث يسهم فى تطوير قطاع دباغة الجلود فى مصر وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، مشيرةً الى ان المركز يقدم خدمات متميزة للمدابغ الصغيرة والمتوسطة لانتاج جلود مشطبة جاهزة للتصنيع من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتج النهائى للجلود باستخدام أحدث الماكينات ذات التكنولوجيا المتطورة

ونوهت مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار إلى أن المركز بدأ منذ مطلع العام الجاري تقديم عدد من الخدمات الجديدة لمنتجي الجلود من خلال قسم الابحاث والتطوير بالمركز والتى تسهم في تعريف المدابغ بالطرق الصحيحة لاستخدام الكيماويات والصبغات والطرق الحديثة لدباغة الجلود.

واشارت الى أن المركز يعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال دباغة الجلود للوصول الى منتجات جلدية مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والاوروبية حيث يسهم فى تأهيل الجلود لمتطلبات التصدير وتقليل تكلفة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للجلود بنسبة 20%.