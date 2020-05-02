شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 745 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت أسعار الذهب للارتفاع مرة أخرى في سوق الصاغة بمصر، بعد زيادة بلغت 10 جنيهات اليوم السبت 2 مايو، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالميا" الأوقية" لتصعد فوق 1700 دولار بعد هبوط أمس لـ 1679 دولار.

هذا الارتفاع جاء عقب هبوط أسعار الذهب فى مصر أمس الجمعة بأكثر من 15 جنيها لكل الأعيرة بسوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل 638.5 جنيه للجرام

عيار 21 يسجل 745 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 851.5 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5960 جنيها

أوقية الذهب 1700 دولار

ارتفاع سعر الذهب جاء على خلفية ، ما شهدته البورصة الأمريكية من موجة بيع حادة مساء الجمعة، إذ تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب عودة شبح الرسوم الجمركية ضد الصين، والتي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا ردا على جائحة كوفيد-19 التي تسببت للاقتصادات العالمية في توقف شديد.

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وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 617.09 نقطة، بما يعادل 2.53 %، إلى 23728.63 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 81.13 نقطة، أو 2.79 %، إلى 2831.3 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 284.60 نقطة، أو 3.2 %، إلى 8604.95 نقطة.

وكانت الشعبة العامة لتجاره المصوغات والمجوهرات، قررت إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومى الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات خلال اليومين، مع استمرار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، أن العمل في محلات المجوهرات يبدأ من الساعه 10 صباحا إلي الساعه 5 مساء، والإجازه الأسبوعية يوم الأحد في أغلب الأسواق بمحافظات مصر.

وكانت محلات بيع المجوهرات والذهب تتوقف عن العمل لمدة 3 أيام وهي الجمعة والسبت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلي يوم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وهو يوم الأحد، لتعمل المحلات لمدة 4 أيام فقط منذ بداية قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

والقرار الجديد للشعبة العامة للذهب، فإن محلات بيع المجوهرات والذهب ستفتح أبوابها أمام الجمهور طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد وهو الإجازة الرسمية لسوق الصاغة.