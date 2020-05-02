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شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال نجوم إعلانات رمضان..طلعت مصطفى وياسين منصور الأبرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف موسم إعلانات رمضان هذا العام، سواء من حيث حجم الإعلانات، والتى انخفضت بشكل لافت للنظر أو محتواها والذى شهد ظهور عدد من رجال البيزنس لأول مرة ضمن المادة الإعلانية المنشورة عبر القنوات التليفزيونية أو حسابات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعى ليصبح رجال الأعمال نجوم إعلانات رمضان ظاهرة هذا الموسم.
وأثرت أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، سلباً على أداء اقتصاديات العالم، حيث تسببت فى ركود اقتصادى عالمى، ومحلياً لم تسلم مصر من تداعيات الأزمة، غير أنها كانت الأفضل نسبياً بشهادة المؤسسات الدولية التي توقعت لها مواصلة تحقيق نمو اقتصادى، ولذا تأثر موسم إعلانات رمضان، والذى يعد الأكبر طوال العام، نتيجة هذه التداعيات، خاصة مع إعلان مؤسسات توجيه مخصصات الحملة لدعم جهود الدولة لمكافحة الفيروس.
هشام طلعت مصطفىخطفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الأنظار العام الماضى بحملة إعلانية لمشروعها "مدينتى" غنتها المطربة أصالة نصرى، أما العام الحالى اكتفت المجموعة بحملة إعلانية للاحتفال بمرور 50 عاماً على إنشائها ظهر فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، خلال استعراض مشروعات الشركة القائمة وهى الربوة والرحاب ومدينتى على الترتيب، بالإضافة إلى فنادق فورسيزون وكمبنسكى، ومشروعات المستقبلية بريفادو وspine وفندق فورسيزون بمدينتى، وسيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتحتفل مجموعة طلعت مصطفى القابضة هذا العام بمرور 50 عاماً على تأسيسها، ونجحت المجموعة التي تأسست على يد المهندس الراحل طلعت مصطفى فى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لأول مرة فى مصر، واشتهرت بمشروعى الرحاب ومدينتى وفنادق فورسيزون الفاخرة.
ياسين منصوروهشام طلعت مصطفى هو الوحيد الذى ظهر ضمن حملة إعلانية على القنوات الفضائية، أما باقى رجال الأعمال، فقد كانوا نجمواً للحملات الإعلانية على حسابات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعى، وكانت تلك الحملات إما للترويج لمشروعاتها بوضع صورة رجل الأعمال أو الظهور فى فيديوهات تدعو لاستمرار العمل والتقدم خلال فترة أزمة كورونا وكان بطل الأخيرة رجل الأعمال ياسين منصور والذى ظهر فى فيديو لشركته بالم هيلز للتعمير على فيس بوك.
ساويرس وصبورأما رجلى الأعمال نجيب ساويرس وحسين صبور، فكانا نجوم إعلانات حسابات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعى للترويج لمشروعاتهما، إذ دخل الأول قطاع العقارات بقوة من خلال شركته أورا للتطوير العقارى والتى تنفذ مشروع بالشيخ زيد وآخر بالتجمع الخامس، وتضع عدة صفحات على فيس بوك تحمل اسم مشروعات ساويرس ومشروع ساويرس بالشيخ زايد صوره خلال افتتاح المشروع ونماذج من الوحدات السكنية، والأمر نفسه لحسين صبور، إذ انتشرت عدة صفحات لشركة الأهلى للتنمية العقارية وضعت صوره للترويج لمشروعات الشركة.
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