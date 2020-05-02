شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب إلغاء العزومات.. تراجع استهلاك المصريين من الدواجن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم استهلاك المصريين من الدواجن فى الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم تراجع بنسبة تتراوح بين 20-30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بعد انخفاض المبيعات بسبب تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا على دخل المواطنين علاوة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس ومنها حظر حركة المواطنين والتي أثرت على العديد من مظاهر الشهر الكريم، ومنها العزومات العائلية وإغلاق المطاعم والفنادق.

وأضاف "السيد"، أنه خلال الأيام الأولى من شهر رمضان يرتفع إجمالي الطلب على الدواجن بنسبة 30% مقارنة بالمعدل اليومى العادى، ولكن هذا العام زاد الإقبال بنحو 10% فقط، موضحا أنه ليس هناك قاعدة بيانات بحجم إنتاج الثروة الداجنة فى مصر أو حجم الاستهلاك، غير أن التقديرات تشير إلى أن الإنتاج من المزارع يصل إلى 140 ألف طن شهرياً، ويتم استهلاكها جميعاً محلياً.

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وفى تصريحات سابقة لعبد العزيز السيد، قال إن إنتاج مصر من الدواجن يصل إلى مليار فرخة سنوياً، منها 25-30% إنتاج ريفى، كما ارتفع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنوياً، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال هذا العام.

وكشف آخر تقرير صادر عن مسؤولى الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، عن زيادة الإنتاج المحلى إلى مليار و100 مليون طائر سنوياً، مع تراجع واردات الدواجن المجمدة من 250 ألف طن إلى 34 ألف طن فقط فى الوقت الحالى، وتراجع حجم الاستيراد أكثر من 23 ألف طن فى 2019، قياسا على 2018 الذى شهد استيراد 57 ألف، وأكثر من 190 ألف طن مقابل 2017 الذى سجلت الواردات فيه أكثر من 224 ألف طن.