شكرا لقرائتكم خبر عن 20% حجم مبيعات فانوس رمضان والغرف التجارية تطالب بقروض ميسرة لمنع الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن حجم مبيعات فانوس رمضان العام الحالى تقدر بـ20% فقط من إجمالى الإنتاج والذى يقدر بنحو 4 ملايين فانوس من الصناعة المحلية لرمضان الحالى 2020، مقسمة ما بين 2 مليون فانوس صنعتها المصانع و2 مليون للأسر المنتجة والورش.

وأضاف صفا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المصانع ستقوم بتخزين إنتاجها للعام المقبل حتى لا تتعرض الخسائر وتسريح العمالة لديهم ، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا أدت إلى انكماش الطلب على السلع الترفيهية ووضع أولويات السلع الغذائية والدوائية عن أى سلع أخرى تخوفا من الأحداث الجارية حول العالم وارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا ومنها مصر.

وتابع:"ورغم حدة الأزمة إلا أن إيجابيتها ظهرت فى صناعة فوانيس مصرى محلية بنسبة 100%" وهو شعار رمضان العام الجارى نتيجة أزمة كورونا ومنع دخول أى كميات من الفانوس الصينى إلى السوق المصرية".

Advertisements

وأضاف:"ورغم صدور قرار وزارى رقم 232 لسنة 2015، بمنع استيراد أى فوانيس من الخارج توفيراً للعملة الصعبة من الدولار إلا أن هناك بعض المستوردين كانوا يتعاقدون على كميات استيرادية تدخل مهربة عبر الجمارك خلال السنوات الماضية، وكان اكتشاف هذه الشحنات فى الجمارك تؤدى لتوقيع عقوبة على المستورد بنحو 100% من قيمة الشحنة.. والعام الحالى جاء كورونا ليغلق المصانع الصينية وتجبر المستوردين على التوجه للصناعة لإنتاج فانوس مصرى 100%، وعرض أشكال ومنتجات جديدة مثل بوجى وطمطم، بكار، عرائس رمضانية، فوانيس تنشد أهلا رمضان، وغيرها من الأشكال التى تبدعها الصناعة المصرية، إلا أن العائق الوحيد الذى واجه الصناع هو رواج وبيع المنتجات الجديدة فى ظل استمرار أزمة حظر التجوال للمواطنين ومنع تفشى الفيروس".

وطالب صفا، بضرورة تدخل نيفين جامع وزيرة الصناعة، بالموافقة على منح قروض ميسرة لمصانع الفوانيس لمنع تعرضهم لخسائر من تعطل حركة البيع، خاصة وأن الانتاج العام الحالى سيتبقى للأعوام المقبلة بسبب الركود، ولابد من مساندة هذه الصناعة التى يعمل بها قطاعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح "صفا"، أن انتشار كورونا وغلق المصانع الصينية العام الحالى أدى إلى منع دخول أى شحنات مهربة من الفوانيس الصينى مثلما حدث الأعوام الماضية منذ قرار منع استيراده فى 2015 الماضى، وأجبرت الأزمة المستوردين التوجه للصناعة المحلية، لافتا إلى أن الجمارك المصرية أوقفت شحنات كثيرة تأتى مهربة العام الماضية ، ووقعت عقوبة مالية على مستورديها بقيمة 100% من قيمة الشحنة.

ووجه نائب رئيس شعبة لعب الأطفال، المواطنين إلى شراء الفوانيس بأسعار رخيصة من مصادر تصنيعها بحارة اليهود وهى الأماكن التى تباع فيها بأسعار الجملة، موضحا أن أسعار فانوس رمضان تختلف حسب نوعه وحجمه