شكرا لقرائتكم خبر عن "بالجوانتى وماسك الوجه"..هكذا يتم توصيل الغاز للمنازل فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح قطاع البترول خلال الفترات الماضية، فى التوسع فى مشروعات توصيل الغاز للمنازل، حيث وصل إلى تحقيق أرقام ومعدلات غير مسبوقة فى تلك النشاط، فى ظل تنفيذ مبادرة للتقسيط الميسر لتكلفة التوصيل بدون فوائد أو مقدم، وذلك لمدة 6 سنوات فى المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، كما تستهدف الخطة خلال العام المالى الجارى التوصيل لمليون و200 ألف وحدة سكنية.

وفى ظل ما يشهده العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وفرض عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس، يتم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية فى عمليات توصيل الغاز للمنازل والتى تتضمن توزيع الجونتيات والكمامات و"مسكات الوجه" والمطهرات والمعقمات بشكل مستمر على العاملين الفنيين المختصيين بالقيام بعمليات بتوصيل الغاز للمنازل، مع التشديد من جانب الشركات العاملة فى مجالات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل على الالتزام من جانب العاملين بها.



وتتضمن الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ما يلى .. وتتضمن الإجراءات والمستندات المطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ما يلى .. 1- صورة من بطاقة الرقم القومى.

2- عقد الشقة أو المنزل.

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3- إيصال سداد فاتورة الكهرباء.

وبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها إلى 10 ملايين و750 ألف وحدة سكنية منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2020، كما أنه من المخطط أن يصل إجمالى المناطق والقرى التى تم توصيلها لأول مرة إلى 86 منطقة وقرية خلال العام المالى الحالى.