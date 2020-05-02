شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «نون يومي» لتوصيل أغراض البقالة والسلع في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت «نون»، عن إطلاق خدمة «نون يومي» لتوصيل كافة أغراض البقالة والسلع الأساسية طازجة لكافة المستهلكين ثاني يوم داخل إمارة دبي من خلال استخدام تطبيق «نُون». وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع العمل على تلبية كافة الاحتياجات الأساسية للمجتمع في جميع الأوقات.
وأكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أهمية دعم وتعزيز التجارة الإلكترونية لترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري تنافسي ومكان مفضل للعيش والعمل والاستثمار ولا سيما في الظرف الاستثنائي الذي نمر به اليوم. وأشار إلى أن خدمة «نون يومي» تضمن تأمين احتياجات المجتمع من المواد الغذائية ومختلف الاحتياجات اليومية بأسعار تنافسية.
وقال محمد العبار، مؤسس نون: نفتخر بخدمة العملاء في الإمارات وتلبية احتياجاتهم، حيث نُعد خدمة توصيل أغراض البقالة في اليوم الثاني لتحوذ ثقة واعتماد العملاء والمقيمين وتلبي طلباتهم مع التزامهم بالبقاء في منازلهم.
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