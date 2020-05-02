«وول ستريت» في هبوط حاد.. فما علاقة ترامب وماسك وبيزوس؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة اليوم الجمعة، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جديدة على الصين بسبب أزمة فيروس كورونا ، بينما أصبحت «أبل» و«أمازون» أحدث الشركات التي تحذر من المزيد من المصاعب في المستقبل. وتراجع سهم «أبل» 1.6%، بينما كان سهم «أمازون» متراجعاً قرابة 8%.وفي منتصف الجلسة كان «داو جونز» دون 24 ألف نقطة، بعدما فقد أكثر من 600 نقطة (2.5%)، بينما انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500، 3%، وناسداك 3.6%.

استدعاء بيزوس للشهادة أمام مجلس النواب

وهوت أسهم «أمازون» 7.95% إلى 2277 دولاراً، بعدما استدعت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي مؤسس الشركة جيف بيزوس للشهادة أمامها «لمخاوف بشأن المنافسة»، تتصل بالممارسات التجارية للشركة.

وفي خطاب إلى بيزوس وقعه أعضاء اللجنة الديمقراطيون والجمهوريون، قال الأعضاء: «إذا كان ما نشر في وول ستريت جورنال دقيقاً، فإن بيانات أمازون التي قدمتها للجنة حول الممارسات التجارية للشركة تبدو مضللة، وربما تكون زائفة وغير صحيحة، بما يستوجب المساءلة الجنائية».

وكان الأعضاء يشيرون إلى مقال نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال في 23 أبريل/نيسان، حول ممارسات أمازون.

ماسك يرى أسهم «تيسلا» مرتفعة للغاية

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وتراجعت أسهم شركة تيسلا يوم الجمعة بنحو 12%، بعد أن غرد الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، بأن سعر السهم «مرتفع للغاية». وقال ماسك في تغريدة أخرى، إنه «يبيع كل الممتلكات المادية تقريباً، ولن يتمكن من شراء منزل»، كما دعا في تغريدة ثالثة إلى إعطاء الناس حرياتهم، في إشارة إلى موضوع قرارات العزل الحكومي.

وواجه ماسك مشاكل من قبل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بسبب تغريدة عن أسهم الشركة، ووافق على إثرها على تقديم بياناته العامة حول الشؤون المالية لشركة تيسلا، وغيرها من الموضوعات، لفحصها من قبل مستشارها القانوني.

وكان الاتفاق بعد تغريدة ماسك الشهيرة في أغسطس 2018 حول إعادة شراء أسهم الشركة وخصخصتها بسعر 420 دولاراً للسهم، وأنه حصل على التمويل للقيام بذلك.

ومن غير الواضح ما إذا كان ماسك حصل على الموافقات المطلوبة على تغريداته يوم الجمعة. ورفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات التعليق.