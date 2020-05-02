شكرا لقرائتكم خبر عن 31 شركة بالبورصة المصرية توزع 13.5 مليار جنيه أرباحاً خلال 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت 31 شركة بالبورصة المصرية، أرباحاً نقدية على المساهمين خلال شهر إبريل بقيمة 13.5 مليار جنيه، وضمت قائمة الشركات التي وزعت كوبونات كلا من شركة دلتا للطباعة والتغليف بقيمة 1.5 جنيه، الألومنيوم العربية بقيمة جنيه، بنك الكويت الوطنى-مصر بقيمة 1.25 جنيه، البنك التجارى الدولى-مصر بقيمة 1.25 جنيه، مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 0.45 جنيه، المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات بقيمة 0.55 دولار، جهينة للصناعات الغذائية 0.2 جنيه، بنك التعمير والإسكان بقيمة 2.5 جنيه، بنك فيصل الإسلامي المصرى بقيمة 1.283 جنيه.

كما وزع بنك فيصل الإسلامي المصرى-بالدولار 0.08 دولار، يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى بقيمة 1.5 جنيه، المصرية للاتصالات بقمية 0.25 جنيه، الملتقى العربى للاستثمار بقيمة 2 جنيه، ايديتا للصناعات الغذائية بقيمة 0.2 جنيه.

وبالتوزيعات خلال شهر إبريل، ارتفع إجمالى التوزيعات منذ بداية العام إلى 13.852 مليار جنيه، موزعة بين 83 مليون جنيه خلال شهر يناير، و45 مليون جنيه خلال فبراير، 206 مليون جنيه خلال مارس. Advertisements تأتى هذه التوزيعات النقدية المرتفعة رغم أزمة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها السلبى على الاقتصاد العالمى خاصة أسواق المال.

وفي المقابل وزعت شركات البورصة أرباحاً خلال عام 2019 بلغت نحو 23 مليار جنيه موزعة بين 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2706 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر، و2964 مليون جنيه خلال شهر نوفمبر، و1.9 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.