شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تهبط متأثرة بعمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الجمعة متأثرة بعمليات جني أرباح نفذها المستثمرون قبيل خسائر الجمعة، ووسط تحسن جودة المحاصيل وتحسن حالة الطقس في أوروبا ومنطقة البحر الأسود.



وعلى أثر هذا التحسن، من المتوقع زيادة جودة وكمية المحاصيل الزراعية في مناطق أوروبا والبحر الأسود الأمر الذي يعني زيادة الصادرات والتنافس مع نظيرتها الأمريكية.

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وتعرضت السلع الزراعية بوجه عام لضغوط شديدة خلال جلسة الجمعة بعد مخاوف بشأن شن حرب تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه ربما يفرض رسوما جمركية انتقامية ضد الصين حيث أن لدى إدارته شكوك بشأن تخليق فيروس "كورونا" في معمل صيني، وتسبب بكين في هذه الفوضى التي يعاني منها العالم والولايات المتحدة بشكل خاص.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار القمح عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 1.7% وأغلقت الجلسة عند 5.15 دولار للبوشل، وسجلت العقود أعلى سعر في الجلسة عند 5.22 دولار بينما سجلت أقل سعر عند 5.13 دولار.