شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تراجعٍ وسط مخاوف من تجدد الحرب التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة وعمقت خسائرها بعد تزايد المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



واتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الصين بتخليق فيروس "كورونا" في احد معاملها مشيرا إلى أنه لو ثبت ظهور الفيروس في معمل ببكين، فسوف يرد بشكل انتقامي برسوم جمركية.



من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حكومية انكماش قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى منذ عام 2009.



ولا تزال المخاوف تهيمن على الأوسط الأمريكية في ظل استعدادات العديد من الولايات لإعادة فتح اقتصاداتها.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 5% وأغلق عند 19.78 دولار للبرميل لكنه حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 16.8%، وسجل أعلى سعر عند 20.4 دولار وأقل سعر عند 18.07 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.2% مغلقا عند 26.44 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 23.3%، وسجل أعلى سعر عند 27.8 دولار وأقل سعر عند 25.7 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 2.5% (ما يعادل 622 نقطة) إلى 23723 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 24120 نقطة وأقل مستوى عند 23645 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 3.2% (ما يعادل 284 نقطة) إلى 8605 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 8754 نقطة وأقل مستوى عند 8566 نقطة.



وتراجع "إس اند بي 500" بنسبة 2.8% (ما يعادل 81 نقطة) إلى 2830 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 2869 نقطة وأقل مستوى عند 2821 نقطة.