«إنفور»: ستة توجهات يتوجب مراعاتها عند تبنّي الخدمات السحابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استعرضت «إنفور»، شركة تطوير برمجيات الأعمال السحابية للقطاعات المختلفة، التوجهات التي تدفع المؤسسات اليوم لتبنّي الخدمات السحابية. وقال جوناثان وود، المدير العام لشركة «إنفو»ر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «يُعد التحول نحو الخدمات السحابية حجر الزاوية في طريق التحول الرقمي للأعمال في ظل العصر الرقمي الذي نعيشه. وهناك توجهات عدة يجب مراعاتها عند اعتماد الخدمات السحابية، لاسيما وأن التحول نحو السحابة يعدّ عاملاً حاسماً في إدارة الأعمال، وأداة أساسية للاستعداد لكيفية إنجاز الأعمال في المستقبل». ولخصت «إنفور» التوجهات التي يجب مراعاتها عند اعتماد الخدمات السحابية في:



1 ضرورة التخلص من البيانات المجزّأة وإتاحة فرصة اتخاذ القرارات المتعلقة بالبيانات على مستويات متعددة.



2 يُعد توفير إمكانات مخصصة لقطاعات أعمال معينة شرطاً أساسياً، وليس «شيئاً إيجابياً من الجيد امتلاكه» فقط.

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3 يُطالب الموظفون اليوم بتجربة استخدام أكثر حداثة.



4 تحتل الحلول السحابية الهجينة مركز الصدارة خصوصاً مع تعزيز إمكانات دمجها.



5 ضرورة الوثوق بشريك مزود للخدمات السحابية بغية التخفيف من مخاطر التهديدات السيبرانية.



6 التوجه نحو الحصول على إيرادات ما بعد البيع يعزز من نماذج الأعمال القائمة على الاشتراكات الدورية.