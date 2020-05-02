النفط يتراجع في أول يوم لخفض الإنتاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نزلت أسعار النفط إلى نحو 26 دولاراً للبرميل، أمس الجمعة، إذ تتعرض السوق لضغوط بفعل ضعف الطلب الناجم عن أزمة فيروس كورونا، وفائض المعروض. يأتي ذلك على الرغم من بدء تنفيذ اتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج حوالي 10 ملايين برميل يومياً.

وانهارت أسعار خام القياس العالمي برنت 60% منذ بداية العام الجاري، وبلغت أدنى مستوى في 21 عاماً الشهر الماضي، إذ تضغط جائحة فيروس كورونا على الطلب، وكانت «أوبك» وغيرها من المنتجين يضخون النفط كما يريدون قبل التوصل لاتفاق جديد لكبح الإمدادات. وتراجع خام برنت للتسليم في يوليو/‏‏ تموز، 45 سنتاً، أو ما يعادل 1.7% إلى 26.03 دولار للبرميل، خـلال التداولات. ونزل الخام الأمريكي تسليم يونيــــو/‏‏ حزيـــران 46 سنتاً، أو 2.4% إلى 18.38 دولار للبرميل. وصعد الخامان القياسيان بقوة، الخميس فارتفع برنت 12% وربح الخام الأمريكي 25%. وبدأت «أوبك»، وروسيا، ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، أمس الجمعة.

لكن هناك شكوكاً في أن الخفض، وهو الأكبر على الإطلاق الذي يتم الاتفاق عليه، سيكون كافياً. ويقول محللون لدى «جيه.بي.سي إنرجي» إن من المرجح أن يسجل الطلب أداء أقل، ما سيبدد أثر جهود المنتجين للتعامل مع تخمة المعروض.

وقالت جيه.بــــي.ســـي «مــــن المرجح أن يكون الطلب على النفط مخيباً للآمال، حتى إذا تحققت التوقعات الأكثر تفاؤلاً لتعافي الطلب مـــــن جانب المستهلكين النهائيين، بسبب ارتفاع ضغط المخزون الذي تكوّن على مدى الشهر الماضي، أو نحو ذلك».