بيانات وخصوصية الأفراد في الإمارات مكفولة بحكم القانون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد

شددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على كفالة القوانين المعمول بها في الدولة حماية بيانات الأفراد الخاصة، لدى مشغلي الاتصالات وعدم استخدامها لأهداف غير مسموح بها قانوناً أو بهدف استخدامها لأغراض ترويجية أو غيرها.

وأكدت الهيئة أن ظروف الحالة الراهنة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 للعمل والتعلم عن بعد تستدعي اليقظة الكاملة في التعامل مع أية جهات غير رسمية في استقاء المعلومات أو البيانات التي يمكن أن تحتوي على مصائد للاحتيال أو لقرصنة البيانات والاستيلاء عليها لأية أغراض غير قانونية.

وقالت الهيئة إن شركتي اتصالات والإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) تتخذان كافة التدابير لمنع إفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين في خدمات الاتصالات في دولة الإمارات لأي طرف آخر، إلا في حدود ضيقة جداً، حددتها الهيئة، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

وأكدت على حرصها ومتابعتها المكثفة لمشغلي الاتصالات في دولة الإمارات في ما يتعلق بسرية وحفظ بيانات المشتركين ومنع استغلالها من أي طرف آخر، وفق آليات تقتضي أخذ موافقة صريحة من صاحب الاشتراك في الخدمات لتبادل بياناته مع أية جهة أو شركة.

وقالت الهيئة رداً على أسئلة ”الخليج 365” إنها تعمل عن كثب مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة لضمان حماية مصالح المشتركين من كافة الجوانب، وأهمها موضوع الحفاظ على خصوصية بيانات المشتركين وإنها قد وضعت إطاراً تنظيمياً مفصلاً يشمل أنظمة حماية المستهلك التي تنص بوضوح على الضرورة القصوى لالتزام مزودي الخدمة بحماية المعلومات، والمحافظة على خصوصية بيانات المشتركين.

أضافت، في ما يخص حماية معلومات المشتركين، تُلزم أنظمة حماية المستهلك مزودي الخدمة باتخاذ العديد من الإجراءات، منها على سبيل المثال: اتخاذ جميع التدابير المعقولة للحد من الاستخدام أو الكشف غير المصرح به عن المعلومات الخاصة بالمشترك وعدم استخدام معلومات المستهلك الخاصة التي تم جمعها من قبل مزود الخدمة إلاّ للأغراض المتعلقة بتزويد الخدمة التي تم تقديم المعلومات لأجلها.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة الحصول على موافقة المشترك المسبقة قبل تبادل أية معلومات تخصه مع الشركات التابعة لمزود الخدمة أو الأطراف الأخرى التي لا تشارك بشكل مباشر في توفير خدمات الاتصالات التي طلبها المستهلك.

وعن حقوق المشترك بخدمات الاتصالات في الإمارات المتعلقة بالحفاظ على سرية وخصوصية بياناته أوضحت «الهيئة» أن «أنظمة حماية المستهلك» التي وضعتها الهيئة كفلت حماية سرية وخصوصية بيانات المستهلكين، ففيما يتعلق بمعلومات المشترك، شدّدت تلك الأنظمة على حقوق المشترك تشمل، من بين أشياء أخرى: طلب حماية معلوماته الشخصية من قبل مزود الخدمة وطلب الإذن من المشترك قبل أن يقوم مزود الخدمة بمشاركة أي من بياناته مع الشركات التابعة له أو الأطراف الأخرى التي لا تشارك مباشرة في توفير خدمات الاتصالات التي يطلبها المشترك وتلقي المشترك لأية معلومات عن استخدامه لخدمات الاتصالات مجاناً ودون تأخير بعد التحقق بشكل كاف من بعض المعلومات للتأكد من صاحب الحساب وأخذ موافقة المشترك قبل نشر معلوماته في دليل الهاتف.

وقالت «الهيئة» إنها ألزمت مزودي الخدمة باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية التي تكفل المحافظة على سرية وتأمين البيانات الخاصة بالمشتركين، ووضع ضوابط تتيح لها تفتيش المباني والمرافق التي يتم فيها تخزين بيانات المشتركين للتأكد من توفر أقصى درجات الأمن فيها، وطلب تغييرها أو رفع سويتها في حال وجود أية ملاحظات في هذا الصدد.

ورداً على الحالات المصرح لمشغلي الاتصالات مشاركة البيانات الحساسة والخاصة بالمشتركين بحكم القوانين المعمول بها في الدولة، شددت «الهيئة» على أن الحالات التي يُسمح بها لمزودي الخدمة بمشاركة بعض بيانات المشتركين محدودة جداً، وهي مقننة بأشد الضوابط المتعلقة بأمن وسلامة الدولة والمجتمع.

وذكرت «الهيئة»، بعد أن نصت «أنظمة حماية المستهلك» المعمول بها في قطاع الاتصالات في الدولة على أن وجوب اتخاذ مزودي الخدمة لكافة التدابير المعقولة والملائمة لمنع الإفشاء أو الاستخدام غير المصرح به للمعلومات المتعلقة بالمشترك، ونصت تلك التعليمات على ضوابط الإفصاح عن تلك البيانات والمعلومات.

وأن مثل هذا الإفصاح يجب أن يكون «مسموحاً به قانوناً ومسموحاً به صراحة من قبل المشترك المعني ومسموحاً به صراحةً في أي بند من أحكام هذه اللائحة أو أي جانب آخر من الإطار التنظيمي؛ وقد تم في سياق قيام المرخص له بعملية تدقيق ائتماني مع وكالة تصنيف ائتماني مشهورة؛ وقد تم استجابة لطلب قانوني من جهات إنفاذ القانون للمساعدة في التحري عن نشاط إجرامي؛ أو تم استجابة لطلب قانوني من أية جهة مختصة بشأن الأمور المتعلقة بالمصلحة العامة و/‏ أو أمور أمن الدولة؛ وبذلك تكون الهيئة قد حددت الحالات القليلة والاستثنائية لعملية الإفصاح عن بيانات المشتركين، وحصرتها في أضيق نطاق ممكن».



الإجراءات المتبعة



وعن الإجراء الذي يُمكن اتباعه من قبل متلقي الخدمة، حال إخلال مشغلي الاتصالات بخصوصيته قالت «الهيئة»: يكفل الإطار التنظيمي المعمول به في «الهيئة»، ومنه «أنظمة حماية المستهلك»، عدم إخلال أيٍ من مزودي الخدمة بخصوصية المشتركين وبياناتهم، ولم يسبق أن حصلت حالات كهذه من قبل، ومع ذلك، يكفل الإطار التنظيمي الإجراءات المناسبة في حال إخلال أيٍ من مزودي الخدمة بخصوصية المشتركين وبياناتهم.

وبالإشارة إلى مدى إلزام مشغلي الاتصالات بتحديث بنود الخصوصية الموجودة بالعقود الخاصة بالأفراد والشركات وفق تحديثات القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، أكدت على أنه «من الطبيعي أن هيئة تنظيم الاتصالات هي إحدى الهيئات الحكومية المعنية بتطبيق القوانين التي تُسن من حين لآخر لمواكبة التحديات المستجدة لحياتنا المعاصرة، ومن ضمنها قطاع الاتصالات سريع التطور والتغير، وعندما تصدر أو تُحدّث القوانين المتعلقة بهذا القطاع أو المؤثرة فيه بشكل أو بآخر، فمن الطبيعي أن تبادر الهيئة فوراً إلى دراسة تلك التحديثات، وإصدار التعليمات الفورية لمزودي الخدمة لمراعاة القوانين والتشريعات المستجدة دون تأخير».



مسؤولية الأفراد في الحفاظ على البيانات



قالت «الهيئة» رداً على من تقع مسؤولية الحفاظ على البيانات الشخصية.. الفرد أم الجهات التي يتعامل معها؟: «إن المسؤولية مشتركة، إلا أن الجزء الأكبر منها منوط بالفرد ومقدار الوعي الذي يتمتع به بخصوص البيانات الشخصية والإفصاح عنها، وفي الهيئة ننشر باستمرار ومن خلال جميع قنواتها المتاحة نصائح توعوية وفيديوهات توجيهية عن طرق حماية البيانات الشخصية.

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الاتصال بالشرطة



ورداً على وجود وسيلة أو نافذة لتواصل أفراد المجتمع مع الهيئة حال التعرض لعملية قرصنة أو استخدام غير قانوني للمعلومات الشخصية لأغراض غير قانونية، قالت الهيئة: في الحالات الشخصية ننصح الأفراد بالاتصال بالجهات الشرطية، حيث إن دور «الهيئة» يتجسد في تأمين بنية تحتية آمنة للجهات الحكومية.



الاحتياطات



عن الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل الأفراد للمحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية من القرصنة، قالت الهيئة: في هذه المرحلة يجب بداية على الجميع خصوصاً قليلي الخبرة في مجال الإنترنت عدم تحميل اي ملفات أو بيانات شخصية حساسة على الحواسيب أو الأجهزة الذكية سواء كانت هذه البيانات خاصة بحساباتهم البنكية أو صور وفيديوهات خاصة، كما يجب على المستخدمين عدم اللجوء إلى استعمال نسخ غير أصلية للبرامج التي يستخدمونها، ويتأكدون من استعمال النسخ الأصلية وتحميلها من مواقعها الاصلية، ومن المستحسن اللجوء إلى خبير أو مختص بمواضيع الإنترنت قبل تحميل أو الافصاح عن اي بيانات لأي جهة.



المخاطر



حول أهم المخاطر التي تتسبب في سرقة المعلومات الشخصية، لاسيما خلال أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أوضحت الهيئة أن الظرف الحالي قد فرض أساليب جديدة للعمل والتعلم والتسوق عن بعد واضطرت نسبة عالية من الناس قليلي الخبرة في التعامل بشكل فعلي مع مواقع الإنترنت المختلفة، وقلة خبرتهم ودرايتهم تعرضهم لخطر القرصنة، ومن أهم المخاطر الشراء بواسطة البطاقات البنكية من مواقع تجارية إلكترونية غير معتمدة، وتحميل البرامج الخاصة بقراءة الملفات المدرسية من مواقع غير موثوقة، حيث إن هذه البرامج قد تكون عبارة عن برمجيات خبيثة تخترق الأجهزة وتسيطر على البيانات التي تحتويها.