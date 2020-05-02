تراجع إيرادات «شيفرون» يضغط مجدداً على خطط الإنفاق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفضت شركة شيفرون توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لعام 2020 بواقع ملياري دولار إضافيين مع تضرر إيراداتها للربع الأول بشكل كبير من انهيار أسعار النفط.

وانخفض إجمالي إيرادات الشركة ومصادر الدخل الأخرى أكثر من عشرة في المئة إلى 31.50 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار.

وتخفض ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في الولايات المتحدة ميزانية إنفاقها إلى 14 مليار دولار، علاوة على تقليص بقيمة أربعة مليارات دولار بعد أن بدأ انهيار النفط في مارس آذار.

من جهتها، قالت شركة الطاقة الحكومية سوكار يوم الخميس إن بي.بي ستخفض إنتاجها النفطي في أذربيجان 76 ألف برميل يومياً في مايو أيار ويونيو حزيران في إطار جهود البلاد لكبح الإمدادات.

وتعتزم سوكار خفض الإنتاج 17 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة، بينما ستقلص شركات تنتج النفط البري ثلاثة آلاف برميل يومياً.

أذربيجان، أكبر منتج للنفط بين دول الاتحاد السوفييتي السابق بعد روسيا وكازاخستان، وهي عضو في مجموعة دول أوبك+ التي اتفقت على خفض الإمدادات.

وقالت سوكار في بيان، إنه فيما يخص البلاد، يتعين على أذربيجان خفض الإنتاج في مايو أيار ويونيو حزيران 96 ألف برميل يومياً، وفي الفترة من يوليو تموز حتى ديسمبر كانون الأول بواقع 63 ألف برميل يومياً، وبواقع 30 ألف برميل يومياً في الفترة بين يناير كانون الثاني 2021 وإبريل نيسان 2022.

وقال مصدر بقطاع النفط لرويترز إن حصة سوكار تتمثل في خفض 17 ألف برميل يومياً لتقليص الإنتاج إلى 100 ألف برميل يومياً في مايو أيار ويونيو حزيران، و12 ألف برميل يومياً إلى 105 آلاف برميل يومياً في الفترة من يوليو تموز حتى ديسمبر كانون الأول وبواقع ستة آلاف برميل يوميا إلى 111 ألف برميل يومياً في الفترة بين يناير كانون الثاني 2021 وإبريل نيسان 2022.

وقال المصدر إن سوكار والشركات الأجنبية التي تعمل في أذربيجان اتفقت على تقسيم تخفيضات الإنتاج بينها‭ ‬بشكل متناسب بناء على توصية من وزارة الطاقة.

وتقود بي.بي كونسورتيوم يعمل في حقول نفط أذري-شيراج-جونيشلي.