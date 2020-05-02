شكرا لقرائتكم خبر عن 11 طريقة للحفاظ على أسلوب حياة صديق للبيئة خلال العمل من المنزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولاً جذرياً في طريقة العمل والتواصل، وأيضاً ممارسة الحياة اليومية، فإنه من المهم أن تدعم المجتمعات بعضها البعض حتى تتأقلم مع هذا الوضع وتحافظ على الحياة المستدامة والترشيد في الاستهلاك والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية خلال فترة العمل من المنزل.

وقد قام المواطنون والمقيمون في جميع أنحاء دبي وضمن إطار حملة «خلك في البيت» بتعديل أسلوب حياتهم، واستثمروا هذه الفرصة في تعلم مهارات جديدة، وممارسة هوايات محببة إليهم، وكذلك قضاء المزيد من الوقت مع أفراد عائلاتهم.

وهناك فوائد عديدة على البيئة مع إنجاز الأعمال من المنزل، ومن أبرزها ما هو مرتبط بانخفاض الانبعاثات الكربونية من عوادم السيارات، وكذلك الحفاظ على الطاقة التي تستهلكها المنشآت والمباني الضخمة.

ومع حرص السكان على عدم التجمع وكذلك التباعد الاجتماعي، وأيضاً اعتمادهم أكثر على التوصيل المنزلي للطلبات من أي وقت مضى، حدّدت مبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، التي أطلقتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» بعض الممارسات والتعديلات البسيطة التي يمكن أن يقوم بها السكان لتمكينهم من تسيير أمور المدينة بطريقة مستدامة قدر الإمكان خلال فترة الحظر:



1 الاستهلاك بمسؤولية: قم بشراء المنتجات المحلية وبذلك تساهم في دعم الشركات الوطنية والمحلية، والحد من الانبعاثات الكربونية.



2 التخطيط المسبق للوجبات والاحتياجات المنزلية: خطط جيداً لما تحتاج إليه، وكن على وعي بضرورة عدم هدر الطعام، وأيضاً دعم مجتمعك من خلال شراء ما تحتاج إليه.



3 الاستفادة من الضوء الطبيعي قدر الإمكان: أطفئ الأضواء في الغرف التي لا يتم استخدامها وافتح الستائر والنوافذ حتى تحصل على الضوء الطبيعي.

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4 الحفاظ على الطاقة: تأكد من استخدام أجهزة التكييف ضمن درجات الحرارة الموصى بها، واحرص على تشغيلها فقط في الغرف التي توجد بها.



5 استخدام المياه بوعي: ثقّف أفراد أسرتك على كيفية الترشيد في استهلاك المياه.



6 التركيز: تجنب الارتباك، قم بوضع قواعد للمنزل يجب على كافة أفراد العائلة احترامها مثل وقت العمل، وإغلاق التلفاز عند عدم وجود أحد يرغب بمشاهدته.



7 الصحة والعافية: احرص على ممارسة نشاطات رياضية متنوعة كتمارين التأمل حتى تحافظ على صفاء ذهنك والتفكير بإيجابية.



8 تقليل استخدام الورق: تجنب طباعة الورق واستخدم الطرق الرقمية لحفظ الملفات ونظام تصفح ومراجعة المستندات.



9 التطوع الافتراضي وخدمة المجتمع: استثمر وقت فراغك وسخّر خبرتك لدعم المجتمع، سجل الآن على https:/‏/‏www.volunteers.ae لتتعرف على الفرص.



10 زراعة النباتات المنزلية: النباتات تجلب السعادة وتضفي جمالاً، مما يخلق أجواء إيجابية وهادئة، وهي أيضاً تنتج الأكسجين.



11 المتابعة والاطّلاع البيئي: دولة الإمارات غنية بالطبيعة الصحراوية والبحرية الخلابة، حيث تتميز بتنوعها البيولوجي، اقرأ عنها، وشارك المنصات التفاعلية الرقمية بما في ذلك جمعية الإمارات للطبيعة https://connectwithnature.ae.