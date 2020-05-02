7.16 % ارتفاع مؤشر دبي.. و4.12% لـ «أبوظبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سيطرت الإيجابية على أداء الأسهم المحلية في التعاملات الأسبوعية، وأضافت أسبوعاً آخر من المكاسب، لتبني على الارتفاعات التي تحققت في الأسبوع الأسبق، مع ترقب المزيد من النتائج السنوية، وفي ظل استمرار تخفيف قيود العزل محلياً وعالمياً، واستقرار النفط. وحققت أسهم قيادية ارتفاعات أسبوعية لافتة، في محاولة جديدة لتعويض الانخفاضات السابقة، بدءاً من «الدار» الذي قفز في أسبوع 15.19%، و«إعمار العقارية» 11.43%، و«دبي الإسلامي» 9.23%، و«الإمارات دبي الوطني» 6.17%، و«أبوظبي الأول» 3.57%، و«أبوظبي الإسلامي» 7.49%، وغيرها من الأسهم الأخرى.

استقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 2.4 مليار درهم، منها 1.94 مليار درهم في دبي، و759 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.3 مليار سهم، توزعت بواقع 1.94 مليار سهم في دبي، و364 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال 44 ألف صفقة.



سوق دبي



صعد مؤشر سوق دبي في أسبوع بنسبة 7.16% إلى مستوى 2026.61 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والبنوك والنقل والاستثمار.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 7.3% إثر ارتفاع «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني» كما ارتفع كل من «أملاك» 13.56%، و«جي إف إتش» 16.02%، علماً أن هذين السهمين لا يحملان أي ثقل في مؤشر السوق.

وزاد قطاع العقار 9.4% مستمداً الدعم من «إعمار العقارية»، فيما ارتفع «إعمار مولز» 8.4%، و«داماك» 9.11%، و«إعمار للتطوير» 6.98%، و«ديار» 1.39%، و«أرابتك» 24.3%.

وصعد قطاع الاستثمار 8.77% بعد ارتفاع «دبي للإستثمار» 7.14%، و«سوق دبي المالي» 10.3%، و«شعاع كابيتال» 33.7%.

وارتفع قطاع النقل 6.7% نتيجة ارتفاع «العربية للطيران» 6.54%، و«أرامكس» 7.09%، و«الخليج للملاحة» 3.51%.



سوق أبوظبي



أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع أسبوعي بنسبة 4.12% إلى مستوى 4230.37 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة والسلع والخدمات. وارتفع قطاع البنوك بنسبة 3.19% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» 0.45%.

كما ارتفع قطاع العقار 14.58% نتيجة ارتفاع «الدار» 15.19%، و«رأس الخيمة العقارية» 6.63%. وزاد قطاع الاتصالات 2.11% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة 4.04% بعد ارتفاع «طاقة» 9.52%، و«دانة غاز» 4.39%، و«أدنوك للتوزيع» 1.82%. وزاد قطاع الاستثمار 18.48% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 22.82%، و«إشراق» 17.34%، فيما نزل «الواحة كابيتال» 3.73%.



توجه السيولة



وفي ما يتعلق بالتداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، تصدر التداولات «الدار» بقيمة 148 مليون درهم، مغلقاً عند 1.82 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بلغت 115.37 مليون درهم، ليغلق عند 4.44 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 111.6 مليون درهم، وأغلق عند 3.59 درهم.

وفي سوق دبي، خطف «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 303.7 مليون درهم، مغلقاً عند 2.73 درهم، تلاه «جي إف إتش» بسيولة وصلت إلى 191.6 مليون درهم، وأغلق عند 0.601 درهم، ثم «دبي الإسلامي» واستقطب 178.5 مليون درهم، ليغلق عند 3.67 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات

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وسجل «العالمية القابضة»، الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 22.82% مغلقاً عند 27.02 درهم، تلاه «إشراق» بارتفاعه 17.34% إلى 0.291 درهم، ثم «الدار» وزاد 15.19% عند 1.82 درهم.

وعلى العكس، كان الانخفاض الأكثر ل«فودكو» بنسبة 9.69% وأغلق عند 2.89 درهم، تلاه «الاتحاد للتأمين»، ونزل 9.65% ليغلق عند 0.543 درهم، ثم «العين الأهلية للتأمين»، وهبط 4.97% إلى 35.16 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي خلال أسبوع «شعاع كابيتال» بنسبة 33.7% مغلقاً عند 0.615 درهم، تلاه «سلامة للتأمين»، وارتفع 26.59% ليغلق عند 0.557 درهم، ثم «أرابتك» الذي أغلق مرتفعاً 24.3% عند 0.711 درهم. وفي المقابل، سجل «عمان للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 9.52% ليغلق عند 1.9 درهم، تلاه «دبي للمرطبات»، وهبط 4.98% إلى 9.93 درهم، ثم «دو» وتراجع 2.58% ليغلق عند 5.29 درهم.



تداولات الجنسيات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 94 مليون درهم محصلة شراء، منها 140 ألف درهم محصلة شراء العرب، و35 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و58.89 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 94 مليون درهم محصلة بيع. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 43.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 22.2 مليون درهم محصلة شراء العرب، و21.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 43.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 34.8 مليون درهم محصلة بيع الأجانب، و8.9 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.



الشراء الأجنبي



وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب)، مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «الدار العقارية»، و«الاتحاد العقارية»، و«إعمار مولز»، و«دي إكس بي»، و«ديار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «أدنوك للتوزيع»، و«أبوظبي التجاري»، و«سوق دبي المالي»، و«العربية للطيران».



المؤسسات



من جانبها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء في سوق أبوظبي خلال أسبوع، بصافي استثمار بلغ 14.36 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل، في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 37.8 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار بلغ 37.8 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 14.3 مليون درهم محصلة بيع.