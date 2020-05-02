العراق يواجه صعوبات لخفض مليون برميل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر في القطاع إن العراق سيواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يومياً، أو 23% اعتباراً من مايو /أيار، في إطار اتفاق «أوبك» مع روسيا، ومنتجين آخرين، وإن بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات.

وتنتج شركات نفط كبرى مثل «بي.بي»، وإ«كسون موبيل»، و«إيني»، نصيب الأسد من الإنتاج العراقي، ورفضت حتى الآن الدعوات للخفض، ما دفع مسؤولين عراقيين لمراجعة خيارات مثل الطلب من الشركات أن تقوم بتبكير أعمال صيانة للحقول.

وقال مسؤول كبير في شركة نفط البصرة يشارك في المفاوضات «المحادثات مع الشركات الأجنبية ما زالت مستمرة ونسعى للتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج من دون أن تترتب أعباء مالية على العراق».

وقال المسؤول الكبير إن المحادثات تركز على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها، والجدول الزمني.

(رويترز)