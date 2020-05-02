شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تتراجع إلى 7.02 مقابل الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الليرة التركية تتراجع إلى 7.02 مقابل الدولار تاريخ النشر: 02/05/2020 استمع خسرت الليرة التركية 0.5% مقابل الدولار في تداولات خلال عطلة، أمس الجمعة، وتجاوزت سبع ليرات، لتقترب من المستوى الذي شهدته في تداولات الأسبوعين الماضيين، لتبلغ أضعف مستوى منذ أزمة العملة في أغسطس/ آب 2018.

وبلغت الليرة 7.0175، لتنزل عن المستوى المتدني البالغ 7.0250. (رويترز)

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