مجرمو الإنترنت يسيئون استغلال خدمات التوصيل في زمن التباعد الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

اكتشف باحثو «كاسبرسكي» حديثاً سلسلة من هجمات التصيد والبريد الإلكتروني غير المرغوب فيه، استهدفت مشترين ينتظرون توصيل مشترياتهم إلى منازلهم، في استغلال واضح لجائحة فيروس كورونا المستجد. وغالباً ما ينتحل المتصيد هوية موظف التوصيل بالادعاء بأن الطلبية قد وصلت، وأن عليه لاستلامها قراءة المعلومات الواردة في ملف مرفق أو تأكيدها، ليجري تنزيل برمجية خبيثة إلى جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي للمستخدم بمجرد أن يفتح الملف المرفق الوارد في بريده الإلكتروني.

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وتشمل البرمجيات الخبيثة التي يمكن استخدامها في حالات التصيّد هذه برمجية تُسمّى«Remcos» تفتح في الجهاز منفذًا خلفيًا، وبوسعها أن تحوّل الحاسوب إلى روبوت إنترنت لتنفيذ مهام محددة، أو تسرق البيانات منه، أو تنزل عليه مزيدًا من البرمجيات الخبيثة. وأنشأ المتصيدون نُسخًا تبدو سليمة إلى حدّ بعيد من صفحات ويب تتبع خدمات توصيل شائعة، للبحث عن بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات. ويجري تشجيع الضحايا المحتملين على إدخال تلك البيانات، مثل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، في موقع الويب لتتبع طلبياتهم. وقالت تاتيانا شيرباكوفا المحللة الأولى لمحتوى الويب لدى «كاسبرسكي»، إن الجائحة أحدثت الفوضى في العديد من القطاعات، مثل خدمات التوصيل، معتبرة أنه من الطبيعي أن يحاول مجرمو الإنترنت استغلال هذه الفوضى لصالحهم.