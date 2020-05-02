«حرة عجمان» تربط خدماتها الـرقميـة ببوابـة الدفـع الذكـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

أعلنت منطقة عجمان الحرة عن ربط خدماتها الرقمية ببوابة عجمان للدفع الذكي، في خطوة من شأنها أن تتيح قنوات وطرق دفع متنوعة تلبي احتياجات رجال الأعمال، والمستثمرين، والشركات التي تتخذ من إمارة عجمان مقراً رئيسياً لها.

وجاء الربط بموجب اتفاقية جرى توقيعها عن بُعد، باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass) من قبل كل من: فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية.

وقالت فاطمة سالم: سعيدون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة المالية في عجمان لدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، وتقديم خدمات استثنائية تعزز جودة الحياة وتتمحور حول المتعامل، وتحقيق سعادته. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهودنا لتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات التي تخدم المستثمرين.

من جانبه، قال مروان أحمد آل علي: يسعدنا أن نكون من أوائل الداعمين لمنطقة عجمان الحرة لتتمكن من تحويل كل خدماتها إلى خدمات رقمية. ونحن مستعدون لبذل المزيد من الجهد في سبيل تعزيز تنافسية إمارة عجمان، وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التحول الرقمي. حيث جاء هذا التعاون مع منطقة عجمان الحرة انطلاقاً من حرص المنطقة الحرة على تقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة لتلبية تطلعات واحتياجات الشركات الراغبة في العمل في الإمارة، وتلك العاملة فيها.