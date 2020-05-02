تحديد شروط إعادة فتح المراكز التجارية في الشارقة من يوم الأحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن إعادة فتح المراكز التجارية وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية والمطاعم والكافتيريا، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3 مايو، بناء على التوجيهات العليا في إمارة الشارقة.

وقالت الدائرة في بيان أن إعادة فتح المراكز يتطلب ضرورة مراعاة المنشآت لجميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة، خلال المرحلة الأولى لخطة فتح الأسواق في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، وتتضمن الاشتراطات:

* الحفاظ على سقف الإشغال بنسبة 30% من المناطق المشتركة في المراكز التجارية.

* ضرورة وضع ملصقات على واجهة المتاجر توضح عدد الزوار المسموح بهم داخل المتجر في نفس الوقت بحسب مساحة المتجر ووفقاً لقواعد التباعد الاجتماعي التي تضمن مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص.

تطبيق التدابير والشروط

وأكدت الدائرة إن إعادة افتتاح هذه القطاعات بشرط تطبيق التدابير والشروط المحددة في التعميم وستقوم فرق الرقابة والحماية التجارية التابعة للدائرة وبالتعاون والتنسيق مع فرق بلدية مدينة الشارقة بالتأكد من الالتزام بتلك الشروط، ومن أهم التدابير:

* تعقيم المراكز لمدة 24 ساعة يومياً.

* إلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه والقفازات.

* تنظيم حملات توعية للموظفين حول الوقاية والحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

* وتكون ساعات العمل في المراكز التجارية من الساعة الثانية عشر ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

* تستثنى محلات بيع المواد الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت والصيدليات بحيث تعمل 24 ساعة.

* على جميع مرتادي المراكز التجارية التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وفقاً للقرارات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والازمات.





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موجبات على مراكز التسوق

* يجب على مراكز التسوق تركيب أجهزة كاشفة للحرارة في مداخل المراكز.

* ضع المعقمات عند مداخل المركز ونقاط خدمة المتعاملين.

* التأكد من أن جميع مرتادي المركز يرتدون كمامات وقفازات.

* التبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه اصابة بمرض كورونا للجهات المختصة.

* استمرار إغلاق المصليات ودور السينما ومراكز الترفيه والأندية الرياضية.

كما تتضمن الخطة ضرورة التأكد من وجود عمال النظافة في كل المراكز التجارية لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير المستمر لكافة المواقع داخل المراكز من بينها دورات المياه والمصاعد والسلالم والأرضيات مع ضرورة تخصيص مناطق التخزين بحيث تصبح سهلة التعقيم، واستخدام الأبواب الإلكترونية التي تضمن تقليل استخدام الأيدي عند الدخول إلى المراكز التجارية والمحال.

اشتراطات المطاعم والمقاهي

أكدت اقتصادية الشارقة أنه في حالة تناول الطعام داخل المطاعم، فإنه يجب:

* تنظيم المقاعد والطاولات بحيث تشغل 30% من المطعم.

* الحفاظ على مسافة لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص في المطعم.

* لا يزيد عدد الاشخاص عن 4 أشخاص على الطاولة الواحدة.

* ضرورة استخدام معدات التقديم التي تستخدم لمرة واحدة فقط لدى المطاعم.

* الاهتمام بتعقيم الطاولات والمقاعد بالمطهرات عقب كل استخدام.

إجراءات أخرى

* تتضمن الخطة على إدارة المراكز التجارية باستخدام مكبرات الصوت الداخلية لتذكير المتسوقين بقواعد وآداب التسوق خلال المرحلة الأولى وتوعيتهم بالإجراءات الاحترازية.

* وضع كافة اللافتات والعلامات التي تتضمن التعليمات الخاصة بالتدابير واتباع كافة التعليمات الحكومية في هذا الصدد.

* كشفت الخطة عن إلزام مراكز التسوق بفتح جميع نقاط الدخول لتجنب الازدحام عند المداخل، مؤكدة أنه لن يسمح لكبار السن من المتسوقين والذين تتجاوز أعمارهم 60 عاًما بدخول المراكز التجارية.

* تقييد المواقف داخل المركز التجاري بحيث لا تزيد المواقف المتاحة أكثر عن 30 % من جملة المواقف، وايقاف نشاط خدمة صف السيارات وغسيل السيارات.

* شددت الدائرة على إنه على أصحاب المحلات التجارية تعقيم محلاتهم بصورة مستمرة وإلزام جميع العاملين لديهم بارتداء الكمامات والقفازات وتبديلها باستمرار.

* تشجيع المتعاملين بالسداد عن طريق الأنظمة الإلكترونية مع التقيد بمسافة التباعد «2 متر»، وتعقيم عربات التسوق بعد كل عملية تسوق.

* على محلات تقديم الأطعمة في المركز تعقيم محلاتهم باستمرار وتعقيم طاولات الطعام عند كل استخدام، وترك مسافة تباعد بين الطاولات لا تقل عن «2 متر»، واستخدام أدوات مائدة تستخدم لمرة واحدة.

* إعادة افتتاح صالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، للجمهور بشرط استخدام الكمامات والقفازات والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعلن عنها واتباع طريقه حجز المواعيد لطلب الخدمة.