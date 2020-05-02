لبنان على كف «صندوق النقد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جمعية مصارف لبنان أمس الجمعة، إنها لا يمكن أن توافق «بأي حال من الأحوال» على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تجر استشارتها بشأنها وستقوض الثقة بلبنان وتعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش.وفي بيان، وصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عملياً بدورها إلى تضخم مرتفع جداً.وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفضها لأسباب منها أنها تمس بالملكية الفردية، وقالت إنها ستقدم قريباً خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وبتمهيد الطريق لنمو مستدام.يأتي ذلك فيما يعتزم لبنان طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد أن وافق على خطة إنقاذ اقتصادي تنطوي على خسائر كبيرة لنظامه المصرفي، في الوقت الذي يستهدف فيه رسم مسار الخروج من أكثر الأزمات المزعزعة للاستقرار منذ الحرب بين 1975 و1990.

خطة للتفاوض

وتسبب الأزمة التي ترجع جذورها لعقود من الهدر العام والفساد وسوء الحكم، تنامي المصاعب الاقتصادية وتغذية الاضطرابات. وقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن لبنان سيستخدم الخطة للتفاوض بشأن برنامج لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء.

وقال دياب: «إذا أخذناه (دعم صندوق النقد)، وإن شاء الله نأخذه، يساعدنا على تمرير المرحلة الاقتصادية الصعبة التي قد تكون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات». وقال «لن يكون الطريق أمامنا سهلاً، لكن تصميمنا وتفاؤلنا، سيساعداننا».

وفقدت الليرة أكثر من نصف قيمتها وحيل بين المودعين وبين مدخراتهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول عندما اندلعت احتجاجات في عموم البلاد على النخب السياسية الحاكمة.

وشهدت أسعار السلع الاستهلاكية زيادة بلغت 50 في المئة منذ أكتوبر/ تشرين الأول في بلد شديد الاعتماد على الاستيراد.

ويُعتبر صندوق النقد الدولي على نطاق واسع سبيل لبنان الوحيد للحصول على تمويل يحتاج إليه بشدة. وتقول حكومات أجنبية قدمت الدعم للبنان في السابق إنه يتعين عليه تنفيذ إصلاحات تأجلت طويلاً قبل أن يحصل على أي دعم هذه المرة.

وقال دياب إن لبنان يسعى لدعم مالي خارجي بقيمة 10 مليارات دولار. هذا بالإضافة إلى تمويلات بنحو 11 مليار دولار جرى التعهد بها في مؤتمر للمانحين في باريس في 2018 لمشاريع بنية تحتية لكنها مشروطة بإصلاحات تأجلت طويلاً.

خسائر كبيرة

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ترسم الخطة الجديدة صورة لخسائر بعشرات المليارات من الدولارات في النظام المصرفي، الذي ساهم في تمويل عجز كبير للميزانية الحكومية لعقود.

وقال دياب: «سوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أية أعباء». وتابع دياب أن الخطة تهدف لحماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها.

لكنه أضاف أن الحكومة ستطلب مساهمة من أولئك الذين استفادوا من أسعار الفائدة المرتفعة للغاية ومن عمليات الهندسة المالية، مشيراً إلى عمليات نفذها البنك المركزي لاستقطاب دولارات من الخارج.

كما سيجري طلب مساهمات «من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام».

وقال دياب إن الخطة ستُستخدم في تدشين مفاوضات لإعادة هيكلة الدين السيادي. وأضاف أن الأمر سيستغرق ما بين ستة وتسعة أشهر لكي يتبين كم قد يجري خفضه من السندات الدولية البالغة قيمتها 31 مليار دولار.

وتتوقع الخطة خسائر في النظام المصرفي باستخدام سعر صرف 3500 ليرة للدولار، قرب سعر الصرف الحالي في السوق الموازي لكن أقل بنسبة 57 في المئة من سعر الربط الرسمي المطبق منذ 1997.

وتُقدر خسائر المؤسسات اللبنانية عند 241 تريليون ليرة، أو ما يعادل 69.9 مليون دولار بسعر الصرف الأقل.

خسائر المركزي

وتحدد الخطة خسائر المصرف المركزي بواقع 177 تريليون ليرة وخسائر البنوك التجارية بمقدار 64 تريليون ليرة.

ومن أجل استعادة قدرة المصرف المركزي، تدعو الخطة لإنشاء شركة لإدارة الأصول العامة تضم الأصول الحكومية الرئيسية، باستثناء النفط والغاز، والتي ستمول أرباحها زيادات رأسمال المصرف المركزي.

وقالت الخطة «من الآن فصاعداً، تعتزم الحكومة الانتقال إلى سعر صرف مرن». وأشار رسم بياني إلى أن الليرة ستنخفض إلى 4297 بحلول 2024.

وتتوقع الخطة انكماش الإنتاج 13.8 في المئة في 2020 و4.4 في المئة في 2021، قبل أن يتعافى تدريجياً ما يسمح للاقتصاد بالنمو 3.1 في المئة في 2024.