«إكسون موبيل» تتكبّد خسائر فصلية جراء انخفاض النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة إكسون موبيل الأمريكية، الجمعة، خسائر بقيمة 610 ملايين دولار في الفصل الأول من السنة نتيجة انهيار أسعار النفط.

وأوضحت الشركة النفطية العملاقة أن «أسعار النفط الخام تراجعت بشكل كبير في الفصل (الأخير) نتيجة تزامن غير مسبوق بين إشباع السوق النفطية و تأثير كوفيد-19 على الطلب العالمي».

وقالت الشركة التي حافظت على توزيعات الأرباح في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها خفضت الإنفاق الرأسمالي بنسبة 30 في المئة إلى حوالي 23 مليار دولار لعام 2020 وستخفض نفقات التشغيل بنسبة 15 في المئة.

وسجلت خسائر الربع الأول مقارنة مع أرباح بقيمة 2,4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الإيرادات بنسبة 11,7 في المئة إلى 56,2 مليار دولار.

وتضمنت الخسارة 2,9 مليار دولار في تكاليف غير نقدية للمخزون والأصول بسبب انخفاض أسعار السلع.

تأتي تحركات إكسون في أعقاب انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط مع تراجع العقود الآجلة الأمريكية مؤقتاً إلى المنطقة السلبية في نيسان/إبريل وسط وفرة المعروض التي ملأت المخزونات التجارية الأمريكية تقريباً.

وقال الرئيس التنفيذي دارين وودز: «أثر كوفيد-19 بشكل كبير في الطلب على المدى القريب، ما أدى إلى زيادة المعروض من الأسواق وضغط غير مسبوق على أسعار السلع وهوامش الربح».

وأضاف: «بينما نواجه هذه الأوقات الصعبة، فإننا لا نغفل عن الأساسيات طويلة المدى التي تقود أعمالنا. سيعود النشاط الاقتصادي، وسيزداد عدد السكان والمعايير، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على منتجاتنا وانتعاش القطاع».