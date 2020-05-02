«الدار» تعيد افتتاح مركزي تسوق في أبوظبي غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت الدار العقارية عن إعادة فتح مركزي ياس مول في أبوظبي والجيمي مول في العين، يوم غد 2 مايو، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات الاحترازية والوقائية التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لإعادة افتتاح مراكز التسوق والمراكز التجارية.

وسيتم تشغيل المراكز التجارية بنسبة 30% من قدرتها الاستيعابية، مع تقليل مساحات ركن السيارات، وخفض معدلات إشغال المطاعم. تبدأ ساعات العمل طوال شهر رمضان المبارك من 9 صباحاً حتى 12 منتصف الليل لمتاجر السوبرماركت والصيدليات، ومن الساعة 12 ظهراً حتى 9 مساءً لجميع المنافذ الأخرى.

أما بالنسبة للمراكز التجارية الأخرى التي تتبع لمحفظة الدار العقارية، وهي المركز التجاري العالمي أبوظبي، وشمس بوتيك مول في جزيرة الريم، والرمال مول في مدينة العين فسيتم تأكيد موعد إعادة افتتاحها فور إتمام الإجراءات اللازمة.

تسمح التعليمات الحكومية التي صدرت مؤخراً بمعاودة فتح متاجر التجزئة ومحلات البقالة والسوبرماركت والصيدليات التي بقيت تعمل طوال الوقت، إلى جانب صالونات الحلاقة والتجميل التي سوف تقدم خدماتها من خلال المواعيد المسبقة فقط مع مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي.

أربعة أشخاص للطاولة

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وفي حين ستبقى مراكز الترفيه مغلقة، ستعاود المطاعم والمقاهي العمل مع تقديم خدماتها لمجموعات لا تزيد على أربعة أشخاص للطاولة الواحدة مع استضافة ما يصل إلى 30% من قدرتها الاستيعابية. وستواصل هذه المنافذ تقديم خدمات الطلبات الخارجية والتوصيل إلى المنازل مع دعمها بخيارات التوصيل عبر الإنترنت، وذلك بعد أن وقّعت الدار اتفاقية جديدة بهذا الشأن مع «زوماتو» لخدمات توصيل الطلبات.

وقال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة الدار العقارية: منذ بداية هذه الأزمة، لطالما كانت أولوية الدار هي ضمان سلامة موظفي ومستأجري وزوار مراكز التسوق التابعة لها، وقد عملنا عن كثب بشكل متواصل مع الهيئات الحكومية المعنية للتأكد من تطبيق جميع متطلبات السلامة في مراكزنا التجارية. ويسعدني الإعلان عن إعادة افتتاح ياس مول والجيمي مول بتاريخ اليوم السبت 2 مايو، وذلك بعد إتمام جميع القواعد التي نصت عليها تعليمات دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بنجاح وبعد أن تم الـتأكد من تقديم بيئة تسوّق آمنة تماماً. وإننا نتطلع إلى استقبال الزوار قريباً ونؤكد لهم أننا سوف نستمر في مراقبة الوضع وبذل قصارى جهدنا لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

تنفيذ إجراءات السلامة

وتتضمن إجراءات الصحة والسلامة المشدّدة التي تم تطبيقها عبر مراكز التسوق التابعة لشركة الدار، تركيب الكاميرات الحرارية، ومراقبة درجات حرارة الأفراد، وتوفير طواقم طبية ميدانية وممرضات خلال ساعات عمل المراكز التجارية. وسيخضع جميع الموظفين في مراكز التسوق لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس «كوفيد-19» قبل معاودة العمل، إلى جانب إجراء فحوص منتظمة لقياس درجة الحرارة كل ساعتين خلال الدوام الرسمي. كما سيتم تنظيم ركن السيارات بترك مساحة شاغرة بين السيارة والأخرى، وسيطلب من الزوار والموظفين على حد سواء ارتداء الكمامة الطبية والقفازات الواقية.

وتم تزويد مراكز التسوق التابعة لشركة الدار بأجهزة تعقيم إضافية في جميع دورات المياه، مع تثبيت لافتات إرشادية تشجع الضيوف على التباعد الاجتماعي في المساحات المفتوحة بما في ذلك السلالم المتحركة. وسوف تستوعب منافذ البيع بالتجزئة متسوّقاً واحداً لكل خمسة أمتار مربعة، مع إغلاق غرف تغيير الملابس وعدم السماح بتبديل المشتريات. وسوف يتم التشجيع على استخدام خدمة الدفع غير النقدي لتقليل الاحتكاك الجسدي، كما سيتم وضع قيود على تجربة المنتجات بما فيها مستحضرات التجميل والأحذية، وقد تم إيقاف تشغيل جميع شاشات اللمس، وحصر استخدام المصاعد بأصحاب الهمم فقط، ولن يُسمح لكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الستين عاماً بدخول مراكز التسوق لضمان سلامتهم. وتماشياً مع التزام الدار بالابتكار، سيتم استخدام روبوتات أمنية وأخرى للتنظيف داخل مراكز التسوق لتقليل الاحتكاك بالضيوف قدر الإمكان، فضلاً عن تلبية جميع احتياجات خدمة العملاء بواسطة أجهزة لوحية غير تلامسية.