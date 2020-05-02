تنسيق جمركي بين دبي والبحرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت جمارك دبي اجتماعاً ثنائياً مع نظيرتها البحرينية عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم بحث آخر المستجدات الخاصة بالتفشي العالمي لفيروس كورونا «كوفيد19» وتأثيراته على سلسة الإمداد والاقتصاد، ضم الاجتماع أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك في مملكة البحرين الشقيقة.

وثمّن الجانبان في بداية الاجتماع -الذي عُقد بمبادرة من جمارك دبي- بجهود القيادة في دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة لاحتواء أزمة كورونا عبر حزمة من التدابير الاحترازية والمحفزات الاقتصادية لقطاعات الأعمال والاقتصاد.

وشدد أحمد محبوب مصبح على أهمية تضافر الجهود خلال الفترة الحالية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والتجارة والسياحة، وكذلك تبادل أفضل الممارسات والتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكداً أن الفترة الحالية أوجدت فرصة مواتية للاعتماد على الحلول والأنظمة التقنية لتسيير الأعمال على النحو المعتاد ودون الإخلال بجودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن جمارك دبي ونتيجة للاستثمار في التكنولوجيا الذكية منذ سنوات عديدة، نجحت في تطبيق آلية العمل عن بُعد من المنزل بكل سهولة ويسر ودون أدنى تأثير على جودة الخدمات المقدمة، أما بالنسبة للوظائف الميدانية في المراكز الجمركية البرية والجوية والبحرية ومباني المطارات فقد تم تطبيق إجراءات احترازية وقائية مشددة لضمان سلامة وصحة الموظفين والعملاء من تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى استخدام تطبيق استخباراتي جمركي متطور مدعوم بنظام محرك المخاطر الذكي لاستهداف الشحنات الخطرة والمشبوهة وكم يتم استخدام أجهزة التفتيش بالأشعة السينية لفحص الحاويات حيث يوجد بميناء جبل علي 5 أجهزة تعمل بآلية مرور الشاحنة مع الحاوية من خلالها ودون توقف أو تدخل بشري.

وقد أثنى رئيس جمارك البحرين على كل هذه الإجراءات المتخذة من أجل ضمان استمرارية الأعمال ودعم وتحفيز التجارة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم ككل، مثمناً الجهود التي قامت بها جمارك دبي في التعامل مع الأوضاع التي فرضتها أزمة كورونا وأكد أن توجيهات قيادتي مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية مسبقة للحد من انتشار فيروس كورونا، ساهمت بشكل كبير في تذليل مختلف الصعاب بما من شأنه تسيير الأعمال المتعلقة بحركة انتقال البضائع بشكل جيد.

تم خلال هذا الاتصال المرئي كذلك استعراض الاتفاق الذي تم بين جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك ومنظمة الجمارك العالمية بشأن تأجيل مؤتمر ومعرض المشغل الاقتصادي الخامس إلى فبراير 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا، وكذلك تقديم الشكر لجمارك البحرين على دعمها في السابق للمؤتمر قبل تأجيله سواء بعدد المشاركين أو بالمشاركة في ورش العمل، وقد كان هناك تأكيد باستمرارية دعم المؤتمر في العام القادم.

فيما أكد رئيس الجمارك أن الجمارك بمملكة البحرين مستمرة في دعم كل الفعاليات التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن نجاح هذه الفعاليات هو نجاح لمملكة البحرين.