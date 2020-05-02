مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.. 15 ألف شركة في 20 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأسست مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، «راكز»، في إبريل/ نيسان 2017 تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وهي تكمل عامها الثالث لمواصلة مسيرة النجاح التي بدأتها المناطق الحرة بالإمارة منذ ما يقارب 20 عاماً، ولتعمل تحت مظلة واحدة، ووفق رؤية موحدة ترمي إلى المساهمة في نمو وازدهار اقتصاد الإمارة، ودعم الطموح الاقتصادي للدولة، لتكون الوجهة الاستثمارية المفضلة لرجال الأعمال المستثمرين القادمين من جميع أنحاء العالم للعمل، والاستثمار.

وواصلت «راكز» السير على نهجها لتبني نجاحها بالمزيد من العمل، والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيدها الوافر منذ تأسيسها.. حيث شهدت «راكز» في العام الماضي تطوراً ملحوظاً في شتى الميادين من خلال استمرار تعزيز كفاءة خدماتها، وتطوير مرافقها، ومنشآتها، بهدف تقديم كل التسهيلات للعملاء بمختلف متطلباتهم، واحتياجاتهم، عن طريق توفير باقات أعمال مصممة حسب الطلب تتماشى مع شتى أنواع الأنشطة، والقطاعات، وأيضاً مع ما يتناسب مع طبيعة، ومتطلبات، وظروف السوق.

وتحتضن «راكز» في الوقت الراهن ما يزيد على 15 ألف شركة من أكثر من 100 دولة من مختلف مناطق العالم، وتمثل ما يزيد على 50 قطاعاً، منها 770 من كبريات الشركات الصناعية الرائدة في مختلف القطاعات، والمجالات، ونجحت «راكز» في استقطاب عدد من الشركات العالمية ذات الصيت والسمعة المعروفة في مختلف الصناعات للتسجيل فيها، والاستفادة من الخدمات المقدمة.

وتعير المنطقة الأكاديمية التابعة لـ«راكز» اهتماماً بالغاً لقطاع التعليم، حيث تحرص دائماً على جذب ودعم المؤسسات التعليمية المعتمدة، ومقدمي الخدمات التعليمية، والمعاهد التدريبية، ومراكز التطوير المهني التي تخدم إمارة رأس الخيمة بشكل خاص، والدولة على وجه العموم، وتضم منطقة راكز الأكاديمية 6 مدارس، و9 جامعات في الوقت الحالي.

وشهدت «راكز» نمواً في عدد الشركات المنضوية تحت مظلتها، حيث بلغ عدد شركاتها مؤخراً، أكثر من 15 ألف شركة عاملة، ومن الجدير ذكره أن الشركات الجديدة المسجلة في «راكز» في الفترة ما بين إبريل/ نيسان 2019 إلى إبريل 2020 انجذبت لقطاع الإعلام حيث ارتفعت نسبة نمو القطاع الإعلامي بـ64% منذ الفترة نفسها عام 2018 وتعمل الشركات الإعلامية المسجلة لدى «راكز» في شتى المجالات، منها البث التلفزيوني والإذاعي، والرسوم المتحركة، والموسيقى والترفيه، والنشر والإعلان، والاتصالات، وخدمات الوسائط، ودعم الإنتاج، والسينما، وإدارة الفعاليات، وغيرها العديد من المجالات الواسعة التي تصب في مجال صناعة الإعلام، وارتفعت تصاريح العمل الاستقلالي «العمل الحر» بنسبة 40% في 2019 وبشكل عام، شهد عدد من القطاعات في «راكز» نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث يتصدر القطاع التجاري قائمة القطاعات المزدهرة في راكز بنسبة 45%، ويليه القطاع الخدمي بنسبة 34%.

وتوفر مراكز خدمات «راكز» في منطقتي النخيل والحمرا، كل أنواع التسهيلات، وأرقى مستويات الخدمات للعملاء بالتنسيق مع عدد من الهيئات الحكومية والذي يتيح للعملاء فرصة الحصول على شتى أنواع الخدمات، وتخليص جميع المعاملات المتعلقة بالجهات الحكومية الأخرى بسرعة وكفاءة تحت سقف واحد، ومن الهيئات الحكومية التي لها مكتب تمثيلي في مركز الخدمات دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والأدارة العامة للدفاع المدني برأس الخيمة، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحاكم رأس الخيمة، «كاتب العدل»، وهيئة حماية البيئة والتنمية، إضافة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وتماشياً مع متغيرات السوق أطلقت «راكز» عدداً من الباقات الجديدة بالكامل تستهدف بها شرائح معينة من العملاء، حيث أطلقت «راكز» باقة سيدات الأعمال، وهي مصممة حصرياً لسيدات الأعمال الشغوفات لدخول عالم الأعمال بتكلفة تنافسية تبدأ من 6200 درهم، مع إمكانية التقسيط، واستفادت أكثر من 500 سيدة أعمال من هذه الباقة، حيث أسهم هذا العدد بزيادة عدد الأعمال التي تدار من قبل سيدات أعمال في راكز بنسبة 60% وسيدات الأعمال اللاتي استفدن من باقة «راكز» لسيدات الأعمال ينتمين إلى 54 دولة تتصدرها الهند، والمملكة المتحدة، والفلبين، وباكستان، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية.