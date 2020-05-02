تركيب كاميرات رصد حراري شرط لإعادة افتتاح مراكز التسوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميماً إلى مديري ومالكي المراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات على مستوى إمارة أبوظبي بشأن توفير أجهزة وكاميرات الفحص الحراري عند المداخل الرئيسية لمنشآتها من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أساس التأجير.

وأوضحت الدائرة في تعميمها أن تركيب أجهزة وكاميرات الفحص الحراري تعد خطوة مهمة لتمكين المراكز التجارية من تطبيق أفضل معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الزوار والمتسوقين قبل دخولهم المراكز، حيث سيتم ربطها مع برامج الهيئة الوطنية للأزمات والطوارئ والكوارث مقابل رسوم يتم تحديدها لاحقاً مشيرة إلى وجوب التنبيه على زوار المراكز التجارية أن مدة التسوق والزيارة يجب ألا تتخطى الساعتين وذلك للحد من تكدس المتسوقين والحفاظ على بقاء نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.

وأكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة أن هذا التعميم يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الدائرة والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى إمارة أبوظبي والتي تحفظ سلامة أفراد المجتمع من عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19) بما يسهم في توفير كافة الخدمات وفق شروط وضوابط آمنة للجميع.

وذكر البلوشي أن المراكز التجارية التي تبدأ بتنفيذ كافة الضوابط والاشتراطات سيتم منحها الإذن بالافتتاح واستقبال الزوار والمتسوقين الذين تقع عليهم مسؤولية الالتزام في تنفيذ الإجراءات المطلوبة منهم للتسوق الآمن كالوقوف عند المدخل أمام كاميرا الفحص الحراري والتسوق مدة ساعتين كحد أقصى في المركز وارتداء الكمامات والقفازات والتباعد بين الأفراد والدفع بالبطاقة الائتمانية وغيرها.