شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المستثمرين: أكبر حملة لتعقيم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية تبدأ غداً الأحد، أكبر حملة لتعقيم شوارع المنطقة الصناعية بالمدينة والمنشآت والمبانى من الخارج، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن الجمعية تحملت توفير المطهرات على أن يتولى جهاز المدينة والجهات المعنية إجراء تعقيم الشوارع ومنشآت المصانع والأسوار الخارجية، فيما تتحمل المصانع مسئولية التعقيم الداخلى.

وأضاف "رضا"، لـ"الخليج 365"، أن الجمعية تواصل تكثيف إجراءات مواجهة فيروس كورونا، من خلال توزيع كمامات وجوانتات ومطهرات على المصانع، وتوزيع الإرشادات الوقائية على أصحاب المصانع لإلزام العاملين، كما تستعد لإقامة مركز طبى مجهز بالكامل لاستقبال الحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس، وإجراء تحليل عاجل وتقديم العلاج للمصابين، وتوفير العزل للحالات المختلط بها.

وفى سياق متصل كشف أيمن رضا، عن إعداد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعى أول قاعدة بيانات بالأسر المحتاجة ضمت 6 آلاف أسرة، لتوزيع تبرعات رجال الأعمال الخيرية على الأسر، لضمان وصولها لكافة المحتاجين، والتوزيع العادل بينها وفقاً لاحتياجات كل أسرة.

وحتى الآن، وفقاً لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، فأن عدد حالات إصابة العمال بفيروس كورونا بلغت 15 حالة من بين أكثر من 80 حالة مصابة بمحافظة الشرقية، وتضرر جراء هذه الإصابات وقف مصنع سيراميك أوميجا ومصنع آخر لشركة بل إيجيبت إكسبنشن المتخصصة فى تصنيع الجبن المطبوخ-صاحبة العلامات التجارية «لافاش كيرى وكيرى وأبو الولد»، والذى عاد للعمل منذ أيام قليلة بعد توقفه نتيجة إصابة 12 عامل.