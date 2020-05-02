شكرا لقرائتكم خبر عن الاحصاء: 724 مليون دولار واردات المواد الخام يناير الماضى والقمح فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، وصول إجمالي الواردات المصرية من المواد الخام نحو 724 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 775 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 50 دولار.

وكانت الواردات المصرية من القمح في صدارة قائمة المواد الخام المستوردة، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت الواردات المصرية من القمح نحو 283 مليون دولار، و835 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 246 مليون و882 ألف دولار في الشهر المماثل من عام 2019، وذلك بزيادة بلغت 36 مليون دولار.

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وتضمنت القائمة أيضا الواردات المصرية من الذرة، والتي سجلت نحو 143 مليون و327 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 158 مليون 720 ألف دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 15 مليون دولار.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الرقابة على الصادرات والواردات، عن أن واردات مصر غير البترولية خلال ديسمبر 2019 تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة 18% لتسجل ما قيمته 5.292 مليار دولار، مقابل 6.473 مليار دولار خلال ديسمبر 2018.

وحققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية تراجعا كبيرا خلال شهر يناير من العام الجاري 2020، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من هذه السلع نحو 447 مليون دولار، مقابل 543 مليون دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2019، بتراجع إجمالي بلغ نحو 96 مليون دولار.