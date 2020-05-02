شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 30.123 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 20.1%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 15.526 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 11.170 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 8.510 جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 7.687 جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.1%.

وجاء فى المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 7.097 جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.7%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 6.071 مليار جنيه بنسبة 4%، وحل فى المركز الثامن شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة 4.524 جنيه بنسبة 3%.

Advertisements

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، اتش سى لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 4 مليارات جنيه، و 3185 مليار جنيه جنيه، بنسبة 2.7%، 2.1% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 10.01% ليغلق عند مستوى 10554.04 نقطة خلال شهر إبريل الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.16% ليغلق عند مستوى 1225.35 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 10.01% مغلقًا عند مستوى 1134.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 10.61% مغلقًا عند مستوى 12260.88 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 709.78 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 36.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر إبريل الماضى، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.9% عن الشهر السابق، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 275.5 مليار جنيه إلى 302.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163 مليار جنيه إلى 171.8 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%.