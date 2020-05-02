شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 01-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوّض سعر الذهب الخسائر التي تكبّدها في الجلسات الماضية ليتداول بإيجابية ملحوظة ويستقر قرب حاجز 1700.00، ليتجه نحو استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف زيارة مستوى 1747.43، ويحتاج السعر لتجاوز مستوى 1700.00 لتأكيد استمرار الارتفاع المتوقع، بينما يمثل الثبات فوق 1678.45 شرط مهم لمواصلة الموجة الصاعدة.

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