شكرا لقرائتكم خبر عن مد تقسيط الأراضى أبرز مطالب كبار المطورين العقاريين من وزير الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، تحديد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، موعداً لعقد اجتماع عبر "فيديو كونفرانس" مع كبار المطورين العقاريين، لمناقشة مطالب المطورين لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب المهندس فتح الله فوزى رئيس اللجنة ونائب رئيس الجمعية.

وقال "فوزى"، إن أبرز مطالب المطورين المقرر عرضها على وزير الإسكان، وهى تأجيل سداد أقساط الأراضي لمدة 6 شهور، مد مهلة تنفيذ المشروعات العقارية لمدة سنة إضافية، وذلك نظراً لأن المواقع الخاصة بشركات التطوير العقاري مازالت تعمل حتى في ظل أزمة فيروس كورونا بطاقة عمالة تتراوح بين 50-60%، وهو ما يبطئ من عمليات الإنجاز وبالتالي التعرض لعدم إمكانية الالتزام بمهل ومدد التنفيذ المحددة للمشاريع وفقاً لجداول التنفيذ .

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وأضاف "فوزى"، لـ"الخليج 365"، أن الجمعية تعتزم أيضاً التواصل والمتابعة مع البنك المركزي لمراجعة قواعد تسهيلات الشركات العاملة بقطاع التطوير العقاري بضمان شيكات العملاء للوحدات المسلمة، حيث القواعد الائتمانية الممنوحة لشركات الاستثمار العقاري من قبل البنوك المصرية والمتمثلة في منح المطور العقاري حد سحب على المكشوف بنسبة تسليف بضمان شيكات العملاء وذلك بالنسبة للوحدات التي تم تسليمها بالفعل، ومع تراجع نسبة التزام العملاء نتيجة أزمة فيروس كورونا، نطالب البنوك فى المقابل بمنح التمويل حتى عدد محدد من شيكات العملاء.

وأشار "فوزى"، إلى أن المطورين العقاريين طالبوا أيضاً بإصدار تعليمات لجهات الإسناد لأعمال المقاولات بصرف مستحقات شركات المقاولات عن المستخلصات المقدمة بدون تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية نظراً لتوقف العمل بتلك المكاتب، على أن يتم تسوية هذه المستحقات لاحقاً بعد انتهاء الأزمة.