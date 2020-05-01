شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة تساهم فى حملة مكثفة لتطهير وتعقيم شوارع المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، استمرار حملات تطهير وتعقيم الاماكن العامة والمنشآت والمصالح الحكومية والشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة، فى إطار خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار "بدوى"، إلى أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتأمين العاملين والحفاظ على سلامتهم، من خلال توفير مستلزمات التعقيم لكافة العاملين، وتطهير المكاتب والمقار الإدارية والمحطات ومواقع العمل بصفة مستمرة، والالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سير العمل دون أى معوقات، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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وأضاف "بدوى"، أنه انطلاقا من المسئولية المجتمعية للشركة، وبالتنسيق مع محافظة الجيزة والأجهزة التنفيذية، تم الدفع ب 20 شفاط و20 سيارة محملة بالمواد المطهرة وفريق من الأفراد من الصيانات المختلفة، لتطهير وتعقيم المواقع الحكومية والخدمية والشوارع بمنطقة العمرانية والوراق وفيصل، ومنها تعقيم سوق العمرانية ومناطق التجمعات، شارع وجية الدكروري ومتفرعاتة عمرانية شرقية، ضمن خطة الشركات لمواجهة فيروس كورنا المستجد.