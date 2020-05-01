شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن 4 جنيهات فى النصف الثانى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن فى المزارع تراجعت من 31 جنيها فى بداية شهر رمضان إلى 26 جنيها للكيلو اليوم الجمعة، ويتوقع استمرار هذا التراجع إلى 24 جنيها للكيلو خلال النصف الثانى من الشهر، بسبب انشغال المصريين بشراء مستلزمات الكحك وملابس العيد، فيما استقرت أسعار البيض عند 32 جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك بين 36-37 جنيه، بينما تواصل ارتفاع سعر الكتكوت ليتراوح بين 7-10 جنيه.

وأضاف "السيد"، لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن البلدى واصلت الزيادة لتصل إلى 40 جنيها للكيلو فى المزارع وتباع للمستهلك بسعر 47 جنيها، متابعاً رغم انخفاض إنتاج الدواجن بشكل كبير إلا أن السعر الحالي مبالغ فيه، وهو ما يحتاج إلى ضرورة تدخل الدولة لوضع سقف لتكلفة الإنتاج، وفى الوقت نفسه إنشاء بورصة للدواجن لإيقاف الارتفاع المتفاوت فى الأسعار.

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وذكر "السيد"، أن أسعار البط مرتفعة أيضاً هذا العام بسبب تقصير المربين فى تحصينها ضد الفيروسات والأمراض الموسمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر البط المسكوفى إلى 45 جنيها للكيلو، والبكينى إلى 28 جنيها للكيلو.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن مسؤولى الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، قد كشف عن زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن إلى مليار و100 مليون طائر سنوياً، مع تراجع واردات الدواجن المجمدة من 250 ألف طن إلى 34 ألف طن فقط فى الوقت الحالى، وتراجع حجم الاستيراد أكثر من 23 ألف طن فى 2019، قياسا على 2018 الذى شهد استيراد 57 ألف، وأكثر من 190 ألف طن مقابل 2017 الذى سجلت الواردات فيه أكثر من 224 ألف طن.