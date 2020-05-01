شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق على انخفاض لكنها تسجل خسائر أسبوعية بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة تزامنا مع استقرار الدولار امام أغلب العملات الرئيسية والخسائر الحادة في أسواق الأسهم.



ولم تستطع الفضة اللحاق بركب المعادن النفيسة وجذب الطلب عليها كملاذ آمن في ظل خسائر الأسهم وعقب صدور بيانات حكومية ضعيفة في الولايات المتحدة.

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وأعلن معهد إدارة التوريدات اليوم انكماش مؤشر مديري المشتريات لفطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى 41.5 نقطة في الشهر الماضي، وهي القراءة الأدنى منذ أبريل/نيسان عام 2009، مقارنة بقراءة مارس/آذار الماضي عند 49.1 نقطة.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 99.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% إلى 14.938 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 2.1% عقب مكاسب شهرية في أبريل/نيسان بنسبة 5.8% والتي اعتبرت الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.15 دولار وأقل سعر عند 14.82 دولار.