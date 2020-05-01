الاقتصاد

الجنيه الإسترليني ينخفض عقب صدور بيانات اقتصادية سلبية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في اعقاب صدور بيانات حكومية سلبية رغم تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بشان "".


وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة إلى 32.6 نقطة في ابريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 32.8 نقطة ممن 32.9 نقطة في مارس/آذار.

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وسجل صافي الإقراض للأفراد في ببريطاني مليار جنيه إسترليني دون توقعات أشارت إلى القراءة 4.2 مليار جنيه إسترلينين في حين ارتفع مؤشر المعروض النقدي بنسبة 2.8% مقارنة بتوقعات عند ارتفاع بنسبة 0.2% فقط.


ومن ناحية أخرى، صرح رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأن المملكة المتحدة تجاوزت ذروة جائحة "كورونا" بالفعل، وهو ما يعني إمكانية انحسار الوباء بشكل تدريجي.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.249، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2601 وأقل سعر عند 1.2484.

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