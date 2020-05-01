شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً اعلى الحاجز النفسي 1700 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة بالتزامن مع استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وخسائر حاجة بأسواق الأسهم دفعت المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.



وأظهرت بيانات حكومية اليوم انكماش مؤشر مديري المشتريات لفطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى 41.5 نقطة في الشهر الماضي، وهي القراءة الأدنى منذ أبريل/نيسان عام 2009، مقارنة بقراءة مارس/آذار الماضي عند 49.1 نقطة.



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 99.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 98.7 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.4% إلى 1700.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 2% بعد تحقيق مكاسب شهرية في أبريل/نيسان بنسبة 6.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1709.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1676 دولارا.