شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي في ختام تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك مع تحول التركيز نحو نتائج أعمال الشركات بالإضافة إلى انتظار بيانات حكومية هامة في الأسبوع المقبل.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع تثبيت معدل الفائدة قرب الصفر دون تغيير متعهدا بتثبيتها عند هذا المستوى إلى حين الوصول إلى التعافي الكامل للاقتصاد وسوق العمل وتحقيق الاستقرار للأسعار.



وأكد البنك المركزي على أنه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات ووسائل وأدوات متاحة لديها من اجل دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

Advertisements



وكشفت بيانات حكومية اليوم عن انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى منذ عام 2009.



وسوف تتجه الأنظار في الأسبوع المقبل نحو تقرير الوظائف في أمريكا للوقوف على حالة سوق العمل في زمن "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:49 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 99.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.2 نقطة بينما سجل أقل مستوى عند 98.7 نقطة.