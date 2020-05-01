شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يعلن عن 3 خطوات لتحسين خدمات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه اتخذ آليات محددة لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بموجب قياسات جودة الخدمات المعلنة شهرياً، وهي كالآتي:

1- إخطار المشغلين بالأعطال وتحديد أماكنها وأسبابها بفترة كافية قبل نشر التقرير وذلك للتعامل مع هذه الأعطال والعمل على حلها وتفادي تكرارها.

2-عقد اجتماعات دورية مع المشغلين على مدار شهر بعد إصدار التقرير للمتابعة والوقوف على إجراءات تحسين الجودة في الأماكن المذكورة بالتقرير.

3- في حالة عدم تحسن الخدمة لأسباب ليست خارجة عن الإرادة، يقوم الجهاز باتخاذ إجراءات تصعيدية بما يضمن حق المواطن في الحصول على الخدمات بجودة عالية.

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جاء ذلك خلال تقرير المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لنتائج قياسات شهر مارس لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ وذلك فى إطار حرص الجهاز على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأجرى المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان فى جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحيًا؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات (Call block)، ومعدل عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات (Call drop)، وجودة الصوت للمكالمات ( Voice quality) فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات(Download/Upload Throughput) وتحميلها.