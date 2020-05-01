شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بترول: أسعار النفط ستشهد ارتفاعات طفيفة ولابد من تخفيضات أخرى للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عمرو الكومى خبير البترول، إن أسعار النفط ستشهد ارتفاعاً بشكل طفيف خلال الأيام القادمة مع بدء تنفيذ قرارات تحالف "أوبك بلس" خفض الإنتاج بـ9.7 مليون برميل يومياً، مضيفا أن المشكلة الرئيسية المتعلقة بأسواق النفط حالياً هى انخفاض الطلب على النفط بشكل غير مسبوق بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد لتوقف حركة الطيران وعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف المهندس عمر الكومى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يتعين على تحالف "أوبك بلس" التوصل إلى اتفاق بخفض الإنتاج بنسب أكبر من التى تم الإتفاق عليها، وذلك من أجل الوصول إلى نوع من التوازن فى الأسعار فى ظل ما يعيشه العالم حالياً من أزمة لم تحدث من قبل.

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وتعافت الأسعار بعض الشيء لكنها تظل منخفضة بأكثر من 60% منذ بداية العام، وفى اليوم الأخير له كعقد أقرب استحقاق، ارتفعت العقود الآجلة لبرنت للتسليم فى يونيو 2.73 دولار أو 12% إلى 25.27 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى لشهر يونيو 3.78 دولار أو 25% لتبلغ 18.84 دولار عند التسوية، وذلك أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 20 أبريل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى منذ 16 أبريل .

وربح خام القياس العالمى برنت نحو 11% فى أبريل بعد أن تراجع ما يزيد عن 65% على مدى الأشهر الثلاثة السابقة، فى غضون ذلك، تراجع خام غرب تكساس الوسيط للشهر الرابع على التوالى لينخفض أكثر من 70% خلال تلك الفترة، بما فى ذلك خسارة 8% فى أبريل .

وربحت العقود الآجلة لبرنت الأكثر نشاطا من حيث التداول لشهر يوليو، التى سرعان ما ستصبح عقد أقرب استحقاق، نحو 9% لتبلغ 26.48 دولار للبرميل عند التسوية.