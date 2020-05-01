شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يكشف مناطق ضعف الخدمة لشركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اليوم المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج قياسات شهر مارس لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ وذلك فى إطار حرص الجهاز على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأجرى المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان فى جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من 80 مدينة وحيًا؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء مئات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

وتم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات (Call block)، ومعدل عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات (Call drop)، وجودة الصوت للمكالمات ( Voice quality) فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات(Download/Upload Throughput) وتحميلها.

وننشر المدن والأحياء التى تم رصد أنها لا تزال تعانى من مشاكل معايير جودة الخدمات الصوتية وكذلك المناطق التى ظهر فيها تحسن وفقاً للجداول عاليه:

لشركة فودافون: تم قياس (80) مدينة وحى بلغ عدد المدن والأحياء التى لا تزال تعانى من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (28) مدينة وحى أهمها فى القاهرة مدينة الرحاب ومدينتى والتجمع ومدينة نصر 1 و2 والعباسية وشبرا الخيمة والزمالك وفى الإسكندرية مناطق فى شرق الإسكندرية وفى الجيزه منطقة فيصل ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (4) مدينة وحى وأهمها فى القاهرة المعادى والمقطم ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (12) مدينة وحى أهمها فى القاهرة مدينتى والعبور والرحاب والتجمع.

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ولشركة أورانج: تم قياس (80) مدينة وحى بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التى لا تزال تعانى من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (18) مدينة وحى أهمها فى القاهرة الشروق ومدينة نصر 2 والمقطم وفى الإسكندرية مناطق فى شرق وغرب الإسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالى ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (4) مدينة وحى أهمها فى القاهرة مدينة العبور.

ولشركة اتصالات: تم قياس (80) مدينة وحى بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التى لا تزال تعانى من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (20) مدينة وحى أهمها فى القاهرة العبور والرحاب مدينة نصر 2 وعين شمس والمرج والعباسية والمنيل وشبرا والزمالك والمقطم ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينة وحى وأهمها فى القاهرة مدينتى والعبور ومدينة نصر 1 ومن حيث جودة صوت المكالمات عدد (4) أهمها فى القاهرة مدينة العبور وفى الإسكندرية منطقة شرق 2.

ولشركة WE تم قياس (80) مدينة وحى بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التى لا تزال تعانى من مشاكل عدم بدء المكالمات عدد (36) مدينة وحى أهمها فى القاهرة العبور والرحاب ومدينة نصر 1 وعين شمس والمرج والعباسية والمنيل وشبرا والزمالك وحلوان والمعادى والمقطم وفى الجيزة الشيخ زايد والسادس من أكتوبر وفى الإسكندرية شرق الإسكندرية ومناطق من غرب الإسكندرية ومن حيث عدم اكتمال أو انقطاع المكالمات عدد (5) مدينة وحى وأهمها فى القاهرة العبور ومدينتى ومدينة نصر والمقطم ومن حيث جوده صوت المكالمات عدد (5) مدينة وحى أهمها فى القاهرة العبور.

وكشف الجهاز، أن معايير خدمات البيانات فى الحدود المقبولة لجميع الشركات وفقاً للترخيص فيما عدا بعض المناطق أوقات الذروة مع تميز شركات أورانج واتصالات فى سرعة البيانات ( Throughput).