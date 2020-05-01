شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 1-5-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 1-5-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان تقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الاثنين 18 مايو بدلاً من يوم السبت 23 من الشهر نفسه، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، وارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 36.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر إبريل الماضى، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.9% عن الشهر السابق.



تبكير مواعيد صرف رواتب الموظفينأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الاثنين 18 مايو بدلاً من يوم السبت 23 من الشهر نفسه، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة تبكير مواعيد صرف رواتب الموظفينأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو الحالي، بحيث تبدأ اعتبارًا من الاثنين 18 مايو بدلاً من يوم السبت 23 من الشهر نفسه، وتم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على أربعة أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد ، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال "معيط، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر مايو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 21 مايو.

البورصة المصرية تربح 37 مليار جنيه فى إبريلارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 10.01% ليغلق عند مستوى 10554.04 نقطة خلال شهر إبريل الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.16% ليغلق عند مستوى 1225.35 نقطة. البورصة المصرية تربح 37 مليار جنيه فى إبريلارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 10.01% ليغلق عند مستوى 10554.04 نقطة خلال شهر إبريل الماضى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.16% ليغلق عند مستوى 1225.35 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 10.01% مغلقًا عند مستوى 1134.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 10.61% مغلقًا عند مستوى 12260.88 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 709.78 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 36.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر إبريل الماضى، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.9% عن الشهر السابق، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 275.5 مليار جنيه إلى 302.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.9%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 163 مليار جنيه إلى 171.8 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%.

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كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 438.5 مليار جنيه إلى 474.6 مليار جنيه بنسبة نمو 8.2%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.6 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.

أسعار الذهب تتراجع 15 جنيهاًتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 15 جنيهاً للجرام، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى سوق الصاغة 735 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب من 1711 إلى 1679 دولار، نتيجة اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح. أسعار الذهب تتراجع 15 جنيهاًتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 15 جنيهاً للجرام، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى سوق الصاغة 735 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أوقية الذهب من 1711 إلى 1679 دولار، نتيجة اتجاه المستثمرين لجنى الأرباح.



شيرين الجندى مساعداً لوزير الاتصالات شيرين الجندى مساعداً لوزير الاتصالات أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قراراً بتولى شيرين أحمد عوض الجندى العمل كمساعد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ لمدة عام، على أن تختص بعدد من المهام ومنها وضع الآليات اللازمة لتنفيذ استراتيجية الوزارة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتنسيق مع كل من الجهات التابعة للوزارة والجهات الحكومية المختلفة والشركات ومؤسسات المجتمع المدنى فيما يخص تنفيذ مبادرات الوزارة، بالإضافة إلى المشاركة فى اعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية الخاصة بالأهداف الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن شيرين الجندى كانت تشغل منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون المناطق التكنولوجية منذ أغسطس 2018، كما شغلت منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة EMC Energy منذ عام 2015، كذلك شغلت منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال الفترة من 2008 – 2014.



إكسون تتكبد خسائر فصلية بسبب شطب أصول مخزونأعلنت إكسون موبيل عن تكبد خسارة فصلية في الربع الأول مقارنة مع أرباح في نفس الفترة قبل عام بفعل شطب أطول مخزون بنحو ثلاثة مليارات دولار بسبب تراجع أسعار النفط. إكسون تتكبد خسائر فصلية بسبب شطب أصول مخزونأعلنت إكسون موبيل عن تكبد خسارة فصلية في الربع الأول مقارنة مع أرباح في نفس الفترة قبل عام بفعل شطب أطول مخزون بنحو ثلاثة مليارات دولار بسبب تراجع أسعار النفط.

وتكبدت شركة النفط الأمريكية الكبيرة خسارة بقيمة 610 ملايين دولار أو 14 سنتا للسهم في الربع مقارنة مع ربح بقيمة 2.35 مليار دولار أو 55 سنتا للسهم قبل عام.

وزاد إنتاج إكسون قليلا إلى نحو أربعة ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا من 3.98 مليون برميل.