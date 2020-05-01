شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط عدد حفارات التنقيب عن الخام في أمريكا هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية هذا الأسبوع هبوط عدد حفارات الخام في الولايات المتحدة بحوالي 53 حفارا على 325 حفارا.

وتراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بأربعة حفارات إلى 81، بينما انخفض إجمالي عدد حفارات النفط والغاز معا بنحو 57 إلى 408 حفارات.

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